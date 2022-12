Pronostic Brest Lyon : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon retrouve son appétit à Brest

L'an passé, Brest avait connu une entame de championnat délicate avant de signer une superbe série de victoires qui lui avait permis de prendre ses distances sur la zone de relégation. Sur leur lancée, les Bretons avaient su réaliser des coups pour obtenir leur maintien plutôt tranquillement. Lors de cette nouvelle édition, les Brestois n'ont pas su relever la tête après une entame catastrophique. Michel der Zakarian n'a pas survécu à cette passe et a été remplacé par Bruno Grougi. Depuis la prise en main de l'équipe par l'ancien joueur, Brest a remporté deux matchs importants face à deux adversaires directs, Clermont (1-3) et Troyes (2-1). Ces succès ont permis aux Bretons de sortir de la zone rouge pour se hisser à la 16e place. Cependant, les Brestois sont loin d'être sauvés puisqu'ils comptent le même nombre de points que le premier relégable. Les hommes de Grougi sont conscients qu'ils vont devoir prendre des points rapidement pour ne pas plonger dans la zone rouge.

En face, l'Olympique Lyonnais fait partie de ses nombreuses formations qui ont changé d'entraineur durant la saison. Suite aux résultats décevants du club, l'OL a décidé de stopper sa collaboration avec Peter Bosz pour nommer Laurent Blanc. L'ancien coach du PSG a du pain sur la planche car sa formation se trouve en 8e position avec déjà 7 points de retard sur la dernière place européenne et 10 sur le podium. Après avoir remporté deux matchs face à Montpellier et Lille, Lyon était retombé dans ses travers en s'inclinant au Vélodrome dans l'Olimpico face à Marseille (1-0). Ensuite, lors de la dernière journée, les Lyonnais ont été tenus en échec par l'OG Nice (1-1). Laurent Blanc a profité du Mondial pour peaufiner son équipe et des progrès ont été entrevus lors des matchs amicaux. En effet, les rhodaniens ont notamment battu Louvain et Liverpool lors de leur préparation. Pour affronter Brest, le coach lyonnais devrait s'appuyer sur les Lacazette, Tolisso, Dembele, Caqueret ou Toko Ekampi. Les progrès entrevus depuis l'arrivée de Laurent Blanc devraient se concrétiser face à Brest avec 3 points importants pour revenir dans le coup pour la course aux places européennes.