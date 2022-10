Pronostic Brest Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lorient à bon port à Brest

Le Stade Brestois connait une entame délicate dans cette saison de Ligue 1. En effet, les hommes de Michel der Zakarian végètent dans la zone de relégation à la 18place de L1. L'an passé, dans une situation semblable, le club breton avait su se relancer en enchainant une superbe série de résultats. Cette année, Brest ne semble pas avoir les ressources pour emballer sa saison. Les Honorat, Le Doaron, ou Cardona si performants n'ont pas retrouvé leur forme. Hormis lors de victoire à Angers au soir de la 3journée, Brest souffre avec notamment 4 revers lors des 6 dernières journées. Après avoir perdu à domicile face à la lanterne rouge corse de l'AC Ajaccio avant la coupure internationale, Brest a laissé filer des points à Auxerre le week-end dernier. En effet, en tête au tableau d'affichage suite à l'ouverture du score de Slimani, Brest s'est fait rejoindre par une AJA en infériorité numérique en fin de match (score final 1-1).

En face, Lorient est dans une dynamique totalement opposée. Les Merlus ont assuré âprement leur maintien lors des deux dernières saisons mais ils réalisent une entame d'exercice quasi parfaite. En effet, après 9 journées disputées, le club breton affiche un bilan flatteur de 7 victoires, 1 nul et un revers sur la pelouse de Lens. Depuis sa défaite à Bollaert, Lorient accumule les victoires avec pas moins de 5 consécutives dont la dernière en date face à Lille (2-1) le week-end dernier. Ce succès est significatif des ressources lorientaises puisque les Merlus ont inscrit le but décisif alors qu'ils étaient en infériorité numérique. Troisième de Ligue 1, la bande à Régis le Bris accuse seulement 3 points de retard sur le leader, le Paris. Pour ce déplacement, Lorient sera privé de l'excellent Ouattara, expulsé le week-end dernier. Avec Moffi (6 buts) ou Koné (2 buts), les Merlus disposent de munitions en réserve. Intraitable depuis le début de saison, Lorient devrait accrocher au moins le nul face à une équipe brestoise dans le dur.