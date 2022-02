Pronostic Brest Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un tonnerre de Brest face à Lorient

La 26journée de Ligue 1 nous offre un derby breton entre Brest et Lorient. Cette rencontre est importante pour les deux formations qui luttent pour leur maintien. En s'imposant ce dimanche, le Stade Brestois ferait un grand pas pour rester en Ligue 1. Actuellement, les hommes de Dall'Oglio possèdent 11 points d'avance sur le premier relégable, qui n'est autre que Lorient. Brest a connu une très belle série au cœur de l'automne et se contente désormais de coups notamment à domicile. En effet, pour ses 2 derniers matchs à Francis-le-Blé, le club breton a dominé Lille (2-0) et Troyes (5-1). Le week-end passé, les Brestois sont allés chercher un très bon nul sur la pelouse de Reims (1-1) et auraient même pu s'imposer puisque Belaili a manqué un penalty. Arrivé lors du mercato hivernal en provenance de l'Inter, Martin Satriano est la bonne pioche pour Brest. Double buteur face à Troyes, l'Uruguayen a récidivé à Reims. Il est avec Honorat l'un des meilleurs brestois des dernières semaines. De son côté, Lorient doit se reprendre rapidement pour ne pas s'enfoncer dans la zone de relégation. A l'heure actuelle, les Merlus occupent la 18place, celle de barragiste. Les hommes de Pélissier ont toujours leur avenir en main puisqu'ils n'accusent qu'un seul point de retard sur Troyes et Saint-Etienne. Avec une seule victoire lors des 18 dernières journées, le club lorientais inquiète malgré un léger sursaut d'orgueil lors des dernières journées avec une victoire face à Lens et un nul à Monaco. En revanche, les Merlus sont retombés dans leurs travers la semaine passée en s'inclinant à domicile face à Montpellier (0-1). Lors du derby de l'aller, Brest était venu s'imposer sur la pelouse de Lorient (2-1). En forme à domicile, Brest devrait prendre le dessus sur une équipe lorientaise pas au mieux.