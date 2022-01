Pronostic Brest Lille : Analyse, cotes et pronostic du match de Ligue 1

Lille enchaîne à Brest

Le Stade Brestois avait connu une entame de championnat très compliquée, puisque la formation bretonne s’était rapidement retrouvée dans la zone de relégation. Le premier succès de la saison face à Monaco a agi comme un déclic pour les hommes de Michel Der Zakarian qui ont ensuite enchainé les victoires. En effet, Brest a remporté 6 rencontres consécutives qui lui ont permis de se replacer dans le ventre mou. Depuis cette belle série, les partenaires de Romain Faivre n’ont plus gagné en Ligue 1 avec un nul face à Troyes (1-1), et des défaites contre Montpellier (0-4), Nice (0-3) et Paris. Le week-end dernier, les Bretons ont bien débuté au Parc des Princes mais n’ont pas su bonifier leur temps fort pour au final s’incliner face à des Parisiens supérieurs (2-0). Habituellement solide à domicile, Brest reste sur deux lourds revers face à Montpellier et Nice, au cours desquels ils ont encaissé 7 buts sans en avoir inscrit un seul. D’un point de vue positif, le club breton s’est récemment qualifié pour les 8de finale de la Coupe de France en dominant successivement Dinan et Bordeaux. Au prochain tour, les Brestois iront à Nantes pour tenter de décrocher un ticket pour les quarts de finale.chez⇒ ⇒⇐ ⇐A l’instar de Brest, Lille a connu une entame laborieuse puisque les Nordistes se sont rapidement retrouvés dans la seconde partie de tableau. Comme les Bretons, les Lillois ont connu leur déclic lors de leur succès sur le FC Séville en Ligue des Champions. Depuis cette victoire, les Nordistes ont enchainé les prestations convaincantes au point de se qualifier pour les 8de finale de la C1, où ils défieront Chelsea, et de se retrouver candidat au top 3 en Ligue 1. La seule fausse note lors de cet excellent passage vient du 16e de finale de Coupe de France, où le LOSC fortement diminué s’est incliné à Lens lors de la séance des tirs aux buts. Le week-end dernier, les Lillois avaient un déplacement compliqué au Stade Vélodrome face à Marseille. Les Nordistes ont rapidement ouvert le score par Botman mais ont également vu Benjamin André être rapidement expulsé. Ce fait de jeu aura certainement eu une incidence sur le résultat final puisque l’OM est revenu en fin de rencontre grâce à Under (1-1). Auteur tout de même d'un bon nul à 10 contre 11 au Vélodrome, le club de la recrue Ben Arfa a pris 3 points mercredi face à Lorient en match en retard (3-1). Désormais 8et le regard tourné plus haut, Lille pourrait se replacer dans la course à l’Europe en s’imposant à Brest qui reste sur deux lourds revers à domicile.- Rentrez bien le codedans la case "Code promo" située tout en bas à l'étape 1 du formulaire d'inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !- Et même sans déposer, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit !!!avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Brest Lille détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !