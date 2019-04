Pronostic Brest Lens : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Une victoire de Brest face à Lens pour se rapprocher de la L1

Depuis le match aller entre ces deux formations au mois de décembre durant lequel les Lensois s'étaient imposés, Brest a réalisé un parcours impressionnant, perdant à une seule reprise face à Valenciennes. Emmené par le meilleur buteur du championnat Gaétan Charbonnier, les Bretons veulent s'imposer pour faire un grand pas vers la L1. La formation de Jean-Marc Furlan présente le meilleur bilan à domicile en L2 et compte en profiter pour prendre le meilleur sur des Lensois en dent de scie. Les Bretons, qui restent sur 4 victoires consécutives, ont pu en plus faire tourner mardi à Ajaccio (victoire 2-0).

De leur côté, les Lensois risquent d'avoir des regrets en cette fin de saison. Dans les places de barragistes depuis quasiment le début de saison, les hommes de Montanier paient leur irrégularité et sont désormais en dehors du bon wagon. Suite à leur victoire à Grenoble, les Lensois ont perdu en milieu de semaine face à Lorient à Bollaert et ont laissé les Bretons leur repasser devant. Défaits sur 5 de leurs 8 derniers déplacements, les Lensois pourraient s'incliner chez la meilleure équipe à domicile de Ligue 2.