Pronostic Brest Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens sur sa lancée à Brest

L'an passé, le Stade Brestois a difficilement fini la saison se sauvant lors des dernières journées. Lors du mercato, le club a décidé de confier l'équipe à Michel Der Zakarian, qui avait réalisé un travail intéressant à Montpellier. Malgré quelques prestations encourageantes en début de saison face à Lyon, Rennes ou le Paris Saint-Germain, le club breton a ensuite souffert décrochant seulement son 1succès de la saison lors la 12e journée lors de la réception de Monaco (0-2). Sur leur lancée, les Brestois se sont imposés dans le derby de Bretagne face à Lorient (1-2) grâce à Faivre et Mounié. Invaincu lors des 4 dernières rencontres, Brest est parvenu à sortir de la zone rouge pour occuper la 17place. Cependant, la formation bretonne compte le même nombre de points que le 1relégable, Bordeaux. Le Stade s'appuie sur son trio offensif composé de Faivre (4 buts), Honorat (4 buts) et Mounié (3 réalisations).chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Lens est l'une des équipes les plus « sexy » du championnat. En effet, les Sang et Or sont restés sur le rythme de la saison dernière où ils avaient conquis leurs supporters et les observateurs en proposant un jeu très agréable. Après 15 journées de Ligue 1, le Racing occupe la 2place du classement devant des formations comme Nice, Marseille, Rennes, Lyon ou Monaco. Après avoir été battu à Lyon (2-1) dans un match où ils n'ont pas démérité, les Lensois se sont très bien repris à Bollaert en surclassant Troyes (4-0). La force lensoise est certainement son collectif puisque le danger vient de partout, les Saïd, Kalimuendo ou Frankowski ont inscrit 4 buts tandis que Ganogo et Fofana ont signé 3 réalisations. Prêté par le PSG pour la 2e saison consécutive, Kalimuendo a marqué lors des 2 derniers matchs des Lensois et il a inscrit un doublé avec les Espoirs pendant la trêve. Saïd est lui en revanche forfait et Sotoca est suspendu. Impressionnant depuis le début de saison, Lens pourrait s'imposer en Bretagne face au Stade Brestois.