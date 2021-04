Pronostic Brest Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens profite du coup de mou de Brest pour enchaîner

16e de Ligue 1, Brest a peut-être trop vite penser qu'il était sauvé. Séduisant lors de la 1re partie de saison, le Stade Brestois a pris trop peu de points depuis début 2021. L'avance prise lors de la phase aller lui permet tout de même de compter 6 points sur le barragiste nîmois. Battus à Lorient et Marseille, les coéquipiers de Cardona n'ont pris que 2 points sur les 4 derniers journées, en concédant le nul à domicile face à Angers et Nîmes. Brest n'a gagné qu'1 seul de ses 8 derniers matchs, et c'était face à la lanterne rouge Dijon.

C'est un adversaire d'un tout autre calibre qui arrive au Francis-Le-Blé ce dimanche puisque Lens est 5e de Ligue 1. En lice donc pour une qualification européenne, le promu devra faire attention à l'OM et Montpellier qui sont ses premiers poursuivants. Il y a quelque chose de spécial qui se passe du côté de Lens cette saison, à l'image de cette belle victoire face à Lorient la semaine passée. Alors que l'effectif de Franck Haise est très touché par la covid, le collectif lensois a dominé largement (4-1) une équipe lorientaise plutôt en forme et et qui a besoin de points pour son maintien. 4e meilleure équipe de L1 à l'extérieur à l'orée de cette journée, Lens pourrait profiter des difficultés actuelles des Brestois pour enchaîner une nouvelle victoire.