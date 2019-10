Pronostic Brest Dijon : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Match fermé entre Brest et Dijon

Promu en Ligue 1 cette saison, Brest réalise des débuts corrects dans l'élite. Les hommes de Dall'Oglio (qui va retrouver son ancienne équipe) pointent en effet à la 9place avec 14 points au compteur et comptent seulement 3 points de retard sur Reims, 3. Brest est l'équipe qui a réalisé le plus de matchs nuls sur ce début d'exercice, et 50% des rencontres disputées par les Bretons se sont terminées sur un score de parité. Les partenaires de Gaëtan Charbonnier viennent d'enchaîner deux victoires face à Metz (2-0) et Angers (0-1). Cette série a permis à Brest de se replacer dans le ventre mou du championnat.

En face, Dijon a connu une saison dernière très compliquée avec un maintien in extremis. Le début de cette nouvelle saison ne laissait présager rien de bon pour les hommes de Jobard avec 7 premières journées sans victoire. Mais voilà, les Bourguignons n'ont pas abdiqué et viennent de prendre 8 de leurs 9 points lors des 4 dernières journées : 2 nuls et 2 victoires. Cette bonne série, les Dijonnais la doit à une solidarité et une solidité défensive retrouvée (1 seul but encaissé sur leurs 4 derniers matchs). Entre deux formations en forme grâce à leurs efforts défensifs, une rencontre fermée avec peu de buts est possible.