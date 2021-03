Pronostic Brest Dijon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Brest enfonce Dijon

Profitez de 100€ SANS CONDITION chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari :

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Brest – Dijon :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Avec 31 points, le Stade Brestois dispose seulement de 6 unités d’avance sur Nîmes, premier relégable. Les Bretons se doivent de prendre des points rapidement pour assurer leur maintien et valider une saison intéressante jusque-là en termes de jeu. En effet, les hommes d’Olivier Dall’Oglio font partie de ces équipes très agréables à suivre. Brest vient d’enchaîner trois rencontres difficiles face à Lille (0-0), Lyon (2-3) et Monaco (2-0). Ce week-end à Louis II, les partenaires de Franck Honorat se sont logiquement inclinés face à une formation monégasque largement au-dessus. De retour comme titulaire, Larsonneur a été exceptionnel et a longtemps repoussé l’échéance, arrêtant notamment un penalty de Ben Yedder. Performants dans leur stade, les Brestois veulent décrocher les 3 points face à une formation dijonnaise, qui semble condamnée.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le club bourguignon est calé à la dernière place du classement avec 10 points de retard sur le barragiste et 11 sur le premier non relégable. Les carottes semblent cuites pour le DFCO qui, après plusieurs saisons terminées en sauvetages miraculeux, file en Ligue 2. Les Dijonnais n’ont plus gagné la moindre rencontre depuis fin décembre et le déplacement à Nîmes (1-3). Sur une série de 11 matchs sans la moindre victoire, le club dijonnais reste même sur 7 défaites consécutives en Ligue 1. Ce week-end, les hommes de David Linarès ont été surclassés par le PSG (0-4). Solide à domicile (5e meilleure équipe de Ligue 1), Brest devrait s’imposer face à une formation dijonnaise vraiment à la peine.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(170€ du pari + 100€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavec, sponsor d’ArsenalavecavecRetrouvez le Pronostic Brest Dijon encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !