Pronostic Brest Bordeaux : Analyse, prono et cotes du match de Coupe de la Ligue

Un match cadenassé entre Brest et Bordeaux

Promu cette saison, Brest réalise une première partie de championnat très correcte. Les Bretons pointent à la 15place mais comptent 6 points d'avance sur le barragiste, Metz. Les hommes de Dall'Oglio restent sur un nul face à Nice (0-0) au cours duquel Charbonnier a manqué un penalty et a confirmé la malédiction des meilleurs buteurs de L2 dans l'élite. Très solide à domicile, Brest ne s'est incliné qu'une seule fois au Stade Francis le Blé, face au PSG, dans une rencontre où les Brestois auraient mérité au moins un point. Cette saison, Brest est allé chercher un nul en Ligue 1 à Bordeaux (2-2).

Les Girondins sortent de deux prestations décevantes. La première au Vélodrome où ils n'ont pas su tenir un score en leur faveur (défaite 3-1) et surtout au Matmut Atlantique face à Strasbourg (défaite 1-0). Les hommes de Paulo Sousa se sont montrés peu inspirés face à des Alsaciens bien en place. Bordeaux devrait se retrouver encore face à une telle configuration sur ce match à Brest alors que le club au scapulaire semble actuellement marqué le pas. Les Bordelais restent sur 4 matchs sans victoire en déplacement et s'attendent à une partie difficile en Bretagne où la victoire devrait se jouer sur des détails. Ce 1/8e de finale s'annonce serré avec peu de but, et nous partons logiquement sur le pari "Moins de 2,5 buts".