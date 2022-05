Pronostic Brest Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Brest, le coup de grâce pour Bordeaux

Le Stade Brestois avait connu une entame de championnat poussive avant de trouver son rythme de croisière. Les Bretons avaient notamment signé à lune très belle série de plusieurs victoires consécutives qui leur a permis de passer de la zone de relégation au ventre mou du classement. Les Brestois ont fini d'assurer leur maintien récemment, avec des victoires importantes contre Metz ou Clermont. En revanche, la bande à Michel der Zakarian reste sur deux revers face à Strasbourg (0-1) et à Monaco (4-2). La semaine passée, les Brestois ont réalisé une excellente entame en Principauté (0-2 à la mi-temps) avant de subir le réveil des Monégasques. Dans son stade Francis le Blé, le stade Brestois a gagné 2 de ses 3 derniers matchs (Clermont et Lyon). Offensivement, les Bretons jouent par attaques rapides avec notamment un Honorat très inspiré cette saison (11 buts et 4 passes décisives) mais ce dernier est forfait en cette fin de saison et on devrait voir Mounié (8 buts) aligné devant, soutenu par un Belaïli enfin décisif (2 buts sur les 4 derniers matchs).

En face, les Girondins de Bordeaux ont un pied et demi en Ligue 2. Mathématiquement, rien n'est encore officialisé car Bordeaux accuse 3 points de retard sur l'ASSE, mais sa différence de buts largement défavorable le condamne quasiment à la descente. Le week-end dernier, les Bordelais auraient pu avoir une dernière chance mais se sont contentés d'un nul face à Lorient (0-0). Avant cela, les hommes de David Guion avaient connu de lourdes défaites à Nantes (5-3) ou à Angers (4-1). En 2022, Bordeaux n'a remporté que 2 matchs face à Strasbourg (4-3) et contre Metz (3-1). En déplacement, le bilan est catastrophique avec 7 défaites et 2 nuls lors des 9 derniers matchs à l'extérieur. Marqué par cette saison catastrophique, Bordeaux devrait finir sur une nouveaum mauvaise note face à une équipe de Brest souvent intéressante dans le jeu.