Pronostic Brest Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Angers résiste à Brest

Avec seulement deux victoires lors des 11 dernières journées de Ligue 1, le Stade Brestois se retrouve menacé par le retour des relégables. A l'heure actuelle, les Bretons possèdent 7 points d'avance sur le premier relégable, le FC Nantes. La semaine passée, les Brestois ont livré une prestation intéressante au Stade Vélodrome mais ont craqué en fin de rencontre (3-1) face aux Marseillais de Sampaoli. Depuis le début de saison, le club breton se montre nettement plus performant dans son stade où il a récolté 25 de ses 34 points. En revanche, les hommes de Dall'Oglio se sont montrés moins impressionnants lors des derniers matchs à Francis-le-Blé en Ligue 1 avec 3 défaites lors des 5 dernières réceptions, auxquelles on peut ajouter le gros revers subi de la Coupe de France face au PSG (0-3). Lors de leur dernière réception en L1, les Brestois se sont tout de même facilement imposés face à la lanterne rouge dijonnaise (3-1). En face, Angers a livré un non-match face à l'AS Saint-Etienne et s'est logiquement incliné (1-0). Stéphane Moulin a très peu apprécié la prestation de ses hommes, qui devraient offrir un tout autre visage en Bretagne. En effet, les Angevins se montrent intéressants en déplacement cette saison et restent d'ailleurs sur une victoire à Metz (0-1). Le SCO a récolté 22 de ses 39 points sur la route et espère repartir de Bretagne avec au moins une unité supplémentaire. Le club de l'Anjou fait partie des équipes qui ne jouent plus rien dans cette dernière partie de saison, avec 12 points d'avance sur la relégation et 6 de retard sur les places européennes. Remués par leur coach, les Angevins devraient confirmer leurs bonnes dispositions en déplacement en prenant au moins un point contre Brest dans un match avec moins de 4 buts (comme lors des 9 derniers déplacements angevins).