Pronostic Brest Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Brest se donne de l’air face à Ajaccio

La rencontre opposant le Stade Brestois à l'AC Ajaccio concerne la lutte pour le maintien. Dans une saison au cours de laquelle pas moins de 4 équipes seront reléguées, ces formations se doivent d'engranger rapidement des points. Actuellement, le club breton occupe la 18place du championnat avec un seul point de retard sur le premier non relégable. L'an passé, Brest avait connu également une entame délicate mais avait su se refaire suite à une excellente série de victoires. Les hommes de Der Zakarian ont une très bonne opportunité de lancer cette dynamique face à une formation d'Ajaccio qui plafonne à la dernière place. La formation bretonne n'a remporté qu'un seul match depuis l'entame face à Angers (1-3), autre mal classé, pour deux nuls contre Marseille (1-1) et Strasbourg (1-1). Lors des autres rencontres, les Brestois sont tombés face à des formations du haut de tableau comme le PSG, Rennes ou Lens et ont connu un jour sans face à Montpellier qui est venu humilier les Bretons à Francis le Blé (0-7). Le week-end dernier, les Brestois ont réalisé une très belle prestation face au Paris Saint Germain et doivent regretter le penalty de Slimani arrêté par Donnarumma, sans cela la bande à Der Zakarian aurait pu ramener le point du nul (score final 0-1).

Pour l'instant, Ajaccio a des allures de relégable. En effet, avec un seul point pris lors des 7 premières journées, le club corse accuse déjà 5 points de retard sur le premier non relégable. Les promus ajacciens pêchent sur le plan offensif puisqu'ils n'ont inscrit que 3 buts depuis l'entame de saison, ce qui en fait la pire attaque de Ligue 1. Lors des 7 premières journées, Ajaccio a pris son seul point sur sa pelouse face à Lens (0-0). Le week-end dernier, les Corses se sont de nouveau inclinés, à François-Coty, contre l'OGC Nice malgré plusieurs occasions de marquer (0-1). La bande à Pantaloni reste sur trois rencontres sans le moindre but marqué. Devant son public et rassuré par sa performance du Parc des Princes, Brest devrait enfoncer une formation d'Ajaccio dans le dur.