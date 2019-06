Pronostic Brésil Venezuela : Analyse, prono et cotes du match de la Copa América

Le Brésil enchaîne face au Venezuela !

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 160€ chez Netbet

Si vous souhaitez parier sur ce Brésil - Venezuela chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Brésil a parfaitement lancé sa Copa America en s’imposant nettement face à la Bolivie. La large victoire (3-0) a été acquise notamment grâce au talent de Coutinho. Décevant cette saison avec le Barça, le Barcelonais a étalé les qualités qu’on lui connaissait lors de son passage à Liverpool. Même privé de son meilleur joueur Neymar, le Brésil peut s’appuyer sur un groupe de qualité. Défensivement, la paire centrale parisienne Silva-Marquinhos est très solide et peut compter sur le travail des 2 milieux défensifs Casemiro et Fernandinho. D’ailleurs, lareste sur 3 victoires sans avoir encaissé de but.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Le Venezuela a lui réussi à résister à la pression du Pérou. Sauvé à 2 reprises par la VAR, les Vénézueliens comptent sur l’attaquant de Newcastle, Solomon Rondon pour faire la différence mais celui-ci va se trouver sans doute trop esseulé. Lors de la campagne de qualification pour le Mondial, le Venezuela s’était incliné lors de ses 2 matchs face aux Brésiliens (3-1 et 0-2). Pour cette rencontre, nous voyons le Brésil faire le job et s’imposer une nouvelle fois sans concéder de but.- Vous obtenez un 1pari remboursé de 150€ + 10€ de bonus supplémentaires en EXCLU.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vos 150€ vous sont totalement remboursé en paris gratuits !- Vous aurez aussi 10€ de bonus en + en EXCLU, que ce pari soit gagnant ou perdant.- À noter qu'un dernier Freebet de 5€ vous sera offert à la validation de votre compte.avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Bresil Venezuela encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !