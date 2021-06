Pronostic Brésil Venezuela : Analyse, cotes et prono du match de la Copa America

Le Brésil démarre bien face au Venezuela

Vainqueur de la dernière Copa America organisée sur son sol, le Brésil va tenter de décrocher un nouveau titre sur cette édition spéciale, reportée d'un an comme l'Euro et finalement organisé chez lui malgré la situation sanitaire que connaît le pays. Sur la lancée de leur titre continental, les Brésiliens survolent les qualifications pour la Coupe du Monde 2022. En effet, après 6 journées, la Seleção compte 6 points d’avance sur le 2, l’Argentine, et surtout 10 unités sur le premier non qualifié. Les hommes de Tite ont remporté leurs 6 matchs en se montrant efficaces offensivement et solides défensivement. Avec 16 buts inscrits et seulement 2 encaissés, le Brésil possède les meilleures attaques et défenses des éliminatoires. De plus, la menace vient de partout car Neymar, Firmino, Richarlison ou Marquinhos ont tous marqué. Lors des deux derniers matchs, les partenaires du Lyonnais Paqueta ont dominé l’Equateur (2-0) et le Paraguay (2-0). Pour cette Copa America, Tite s’appuie évidemment sur les Parisiens Neymar et Marquinhos, mais aussi sur le Lyonnais Paqueta, ainsi que sur les joueurs de Liverpool Alisson, Fabinho et Firmino.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Venezuela avait été l’une des surprises de la dernière Copa America. En effet, laavait fini invaincue en phase de groupe et s’était ensuite inclinée en quart de finale face à l’Argentine. En revanche, les Vénézuéliens n’ont pas su enchaîner lors des éliminatoires pour le Mondial 2022 avec un bilan de 4 défaites, un nul et un seul succès. Ces résultats font que le Venezuela végète en fin de tableau avec 4 points au compteur au tiers de ce championnat. En difficulté avant cette nouvelle édition de la Copa America, les partenaires du joueur du Torino, Rincon, vont surtout s’attacher à limiter la casse. Pour cette ouverture de la Copa America, les Brésiliens devraient s’imposer sans rencontrer de difficultés face à une modeste sélection vénézuélienne.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavec, sponsor de MonacoavecavecRetrouvez le Pronostic Brésil Venezuela détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !