Pronostic Brésil Suisse : analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde

100€ offerts en CASH pour parier sur notre pronostic Brésil - Suisse

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Nos pronostics pour Brésil - Suisse

Le Brésil conquérant

La Suisse toujours aussi solide

Le Brésil orphelin de Neymar, la Suisse au complet

Les compos probables pour Brésil - Suisse :

Le Brésil poursuit son chemin

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, vous pouvez essayer :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

vous offresur votre 1pari.Ce qui veut dire que si votre 1de 100€ est perdu,et vous pouvez mêmesi vous le souhaitez !C'est un bonus exceptionnel puisqu'en principe vous obtenez votre remboursement en paris gratuits, et non en CASH comme chez PMU.Cliquezou sur l'image ci-dessous pour vous inscrire chez PMU et profiter de 100€ en CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHDepuis son élimination de la Coupe du Monde 2018, le Brésil s’est tourné vers la préparation de cette Coupe du Monde au Qatar avec pour objectif de reconquérir un titre, qui fuit la Selecao depuis 2002. Tite a réalisé un excellent travail puisque les Auriverde ont remporté la Copa America 2019 avant d’être finalistes en 2021, battus par l’Argentine. Les derniers éliminatoires pour la Coupe du Monde ont confirmé l’excellente forme du Brésil qui a signé un parcours incroyable avec 14 victoires pour 3 nuls. Impressionnants offensivement, les Brésiliens avaient marqué 40 buts pour seulement 5 encaissés. Pour son entrée en lice dans le Mondial, le Brésil a eu besoin d’un temps d’adaptation puisqu’il s'est heurté pendant 45 minutes au bloc serbe. Au retour des vestiaires, les Brésiliens ont profité de la fatigue des Serbes pour prendre totalement le contrôle de la rencontre. Suite à une très belle action initiée par Neymar, Richarlison, en renard des surfaces, a libéré ses coéquipiers. Ensuite, le joueur de Tottenham a accentué l’avance de son équipe sur une superbe réalisation. Avec 3 points, le Brésil est bien parti mais fait face à une solide sélection suisse.Depuis son 8e de finale à l’Euro 2016, la Suisse est toujours parvenue à sortir de son groupe lors des grandes compétitions internationales. Il y a 4 ans, la Nati s’était déjà retrouvée dans le groupe du Brésil et avait fini en seconde position, après avoir fait le nul contre la Seleçao (1-1). Dominée par la Suède en 8e de finale, la sélection helvète a passé un tour de plus lors du dernier championnat d’Europe en se hissant en quart de finale contre l’Espagne. Sur son parcours, la Suisse s’était notamment offert la France, championne du Monde en titre. Qualifiée brillamment pour cette Coupe du Monde en devançant l’Italie, la Suisse a eu un match difficile lors de la 1ère journée face au Cameroun. Malmenés en 1ère période, les Suisses s’en sont remis à leur attaquant né au Cameroun, Embolo. Le Monégasque a offert 3 points cruciaux à son équipe dans le cadre de la qualif’ pour les 8e de la Coupe du Monde.La très bonne victoire contre la Serbie a été marquée par une très mauvaise nouvelle avec la blessure de Neymar. Le Brésilien avait fait de ce Mondial une priorité et avait montré un bien meilleur état d’esprit depuis l’entame de la saison. Le joueur parisien est forfait pour cette rencontre face à la Suisse. En plus de Ney’, la Selecao ne devrait pas pouvoir compter sur Danilo, également touché. Au rayon des satisfactions, Richarlison a été très en vue avec deux buts classiques de son répertoire, en renard des surfaces et avec un geste somptueux. En l’absence de Neymar, Tite pourrait donner sa chance à Rodrygo ou à Bruno Guimaraes.En face, la Suisse ne devrait pas bouleverser son XI pour ce choc à venir contre le Brésil. Les cadres habituels que sont Sommer, Xhaka ou Shaqiri sont assurés de débuter. Très efficace depuis son arrivée à Monaco, Embolo est devenu l’attaquant numéro 1 de la Nati. Sur le banc, on retrouve la pépite de Salzbourg, Okafor, qui devrait jouer les jokers en cours de rencontre.: Alisson - Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro - Casemiro, Guimarães - Raphinha, Paqueta, Vinicius Jr - Richarlison.: Sommer - Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez - Freuler, Xhaka, Sow - Shaqiri, Embolo, Vargas.Après avoir livré un gros test face à la Serbie, le Brésil fait face à un morceau plus gros avec la Suisse. La sélection helvète possède des certitudes avec notamment un bloc bien en place. Avec Embolo, Shaqiri, Okafor ou Xhaka, elle dispose également d’éléments capable de marquer à tout moment. Cette rencontre s’annonce intéressante car le Brésil devrait à son habitude tenter de s’imposer. Confortée par sa victoire face à la Serbie, la Selecao devrait prendre le dessus sur la Suisse et décrocher son ticket pour les 8e.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Brésil Suisse encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !