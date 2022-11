Pronostic Brésil Serbie : analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde

Dépose 100€ et mise avec 200€ sur Belgique - Canada

Le Brésil en reconquête

La Serbie avance cachée

Du talent de part et d’autre

Les compo probables :

Le Brésil passe le test

Eliminé dès les quarts de finale en 2018 par la Belgique, le Brésil reste la dernière nation sud-américaine à avoir remporté la Coupe du Monde en 2002. Pour cette nouvelle édition, la Seleção est l’un des grands favoris avec l’Argentine. En effet, depuis sa désillusion russe, la sélection brésilienne a brillé en remportant la Copa America en 2019 et en atteignant la finale en 2021 face à l’Argentine. Ensuite, le Brésil a été tout simplement impressionnant avec un parcours de qualification sans accroc de 14 victoires et 3 nuls. Le bilan de ces éliminatoires est excellent avec 40 buts inscrits pour seulement 5 encaissés, et une première place bien méritée. Tite a réalisé un excellent travail en redonnant confiance à une équipe marquée par son échec de 2018. Depuis qu’il a composté son billet pour le Qatar, le Brésil est resté sur la même dynamique avec 4 brillantes victoires en amical face à la Corée du Sud (1-5), le Japon (0-1), le Ghana (3-0) et la Tunisie (5-1). Tombée dans un groupe pas simple, la sélection brésilienne livre un premier test face à la Serbie de Mitrovic.Eliminée au premier tour lors de ses 3 dernières participations à un Mondial (2006, 2010, 2018), la Serbie a souvent cette image d’une sélection capable de terrasser n’importe quel adversaire mais aussi de passer au travers face à des opposants plus modestes. Les derniers résultats de la bande de Dragan Stojkovic montrent que la Serbie est sur une excellente dynamique. En effet, ils ont réalisé un parcours consistant lors des éliminatoires qui leur a permis de terminer en tête de leur groupe devant le Portugal, champion d’Europe en 2016, en inscrivant le but de la qualification dans les derniers instants chez leur rival lors de la dernière journée. Sur sa lancée, la sélection serbe a livré une excellente campagne de Ligue des Nations où elle s’est de nouveau adjugé la première place du groupe qui va lui permettre d’intégrer la ligue A lors de la prochaine édition. Sur ce parcours, les Serbes ont notamment remporté des parties cruciales contre la Suède (4-1) et en Norvège (0-2) en septembre. A quelques jours du début de la Coupe du Monde, les partenaires de Tadic ont livré une dernière répétition victorieuse face à la modeste sélection du Bahrein (1-5).Le Brésil sera évidemment emmené par le parisien Neymar. La star auriverde a certainement réalisé son meilleur début de saison depuis qu’elle a rejoint les rangs de la capitale française. Impressionnant, le génie brésilien est tourné vers son objectif ultime de remporter le Mondial. Elément clé de l’impressionnant parcours de qualification (8 buts et 8 passes), Neymar sera bien entouré. Les Richarlison (Tottenham), Vinicius Jr (Real Madrid), Casemiro (Manchester United) ou Bruno Guimarães (Newcastle) l’entourent, sans oublier les piliers défensifs Thiago Silva (Chelsea) et Marquinhos (PSG).En face, la Serbie possède également bon nombre de joueurs de classe. Exceptionnel en sélection, Aleksandar Mitrovic (Fulham) a finalement réussi à s’imposer en Premier League, lui qui a inscrit le but décisif pour la qualification au Mondial. Le grand attaquant serbe formera une très belle doublette avec le buteur de la Juventus Dusan Vlahovic (Juventus). Très forts techniquement, ces deux attaquants possèdent également un jeu de tête de grande qualité qui pourrait gêner la défense brésilienne. A leurs côtés, Stojkovic devrait s’appuyer sur l’excellent Dusan Tadic (Ajax), le prépondérant Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) et le joker Luka Jovic (Fiorentina).: Alisson - Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro - Casemiro, Bruno Guimaraes - Raphinha, Neymar, Vinicius Jr - Richarlison.: Rajkovic - Milenkovic, S.Mitrovic, Pavlovic - Zivkovic, Lukic, Milinkovic-Savic, Kostic - Tadic - Vlahovic, A.Mitrovic.Cette opposition entre le Brésil et la Serbie est l’un des premiers gros chocs de la compétition. Ce test devrait permettre d’en savoir un peu plus sur le niveau du Brésil. La sélection brésilienne se présente au Qatar avec l’ensemble de ses stars et semble nettement mieux armée qu’en 2018, avec l’émergence des Militão, Vinicius Jr, Guimarães ou Richarlison. Porté par un Neymar qui semble avoir retrouvé son coup de rein, le Brésil devrait passer ce gros test face à une Serbie en pleine forme et qui possède également des éléments capables de faire la différence à tout moment.Retrouvez le Pronostic Brésil Serbie encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, cotes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !