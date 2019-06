Pronostic Brésil Pérou : Analyse, prono et cotes du match de la Copa América

Le Pérou peut résister au Brésil dans un match sous tension !

Les deux équipes favorites du groupe s'affrontent pour cette dernière journée de phase de groupe. A l'heure actuelle, les deux sélections sont en bonne posture pour se qualifier mais si l'une d'elles venaient à s'incliner, la nation battue serait dans l'obligation de jeter un œil sur le résultat du Venezuela et sur le classement des meilleurs 3e des autres groupes. Après un match nul mais dominé face au Venezuela (0-0), le Pérou s'est repris face à la Bolivie (3-1). Menés au score,se sont repris grâce à leurs deux cadres offensifs Guerrero et Farfan, tous les 2 buteurs. Le Pérou veut accrocher un résultat positif face au Brésil pour valider son ticket pour les quarts. Privé de son meilleur joueur Neymar, le Brésil a déçu face au Venezuela (0-0) et a même été hué par son public. La pression est énorme sur les épaules de Tite, qui ne peut pas se permettre un autre faux pas après la déception du Mondial russe. Les Brésiliens ont toujours les cartes en main puisqu'ils se sont imposés face à la Bolivie lors de l'ouverture de la Copa America (3-0). La Seleçao, qui est sur courant alternatif à l'image d'un Coutinho très bon face à la Bolivie et transparent contre le Venezuela, va se heurter à une solide formation péruvienne qui va jouer regroupé comme l'ont fait les Vénézuéliens. De plus, un match nul pourrait qalifier les 2 équipes.