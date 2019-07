Pronostic Brésil Pérou : Analyse, prono et cotes de la finale de la Copa América

Le Brésil s'impose face au Pérou dans son Maracana

Pays organisateur de cette Copa América, le Brésil est au rendez-vous de cette finale. Victorieuse pour la dernière fois en 2007, la Seleçao pourra compter sur le soutien de ses supporters pour tenter de renouer avec le succès dans cette compétition après avoir déjà remporté les JO 2016 à Rio. Présents dans le groupe A, les hommes de Tite se sont logiquement adjugés la 1place suite à des victoires acquises face à la Bolivie (3-0) et... au Pérou (5-0), pour un nul concédé contre le Venezuela (0-0). Dans les matchs à élimination directe, l'équipe a tout d'abord eu très chaud face au Paraguay en quart (0-0, qualification suite aux tirs au but) avant de s'imposer logiquement contre une décevante Argentine (2-0).enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Pérou n'était pas du tout attendu à ce niveau de la compétition. La sélection va même disputer sa 1finale de Copa América depuis 1975. Lors de la phase de poules, les partenaires de la légende locale Paolo Guerrero ont terminé à la 3place du groupe A. Après 2 premiers matchs plutôt positifs (nul 0-0 contre le Venezuela et victoire 3-1 face à la Bolivie), les Péruviens ont été surclassés par le Brésil lors de la dernière journée (0-5). Cela ne les a pas empêché de se remobiliser pour écarter l'Uruguay en quarts (0-0, qualification suite aux tirs au but) et le Chili en demi (3-0). Dans un stade du Maracana bien évidemment acquis à la cause de la Seleçao, le Brésil semble tout de même largement au-dessus d'un adversaire déjà nettement dominé en poule. Les partenaires du portier Alisson, qui n'a toujours pas pris le moindre but depuis le début de la compétition, peuvent même l'emporter de nouveau sans encaisser de but, grâce à son excellente ligne de défense Alvés-Marquinhos-T.Silva-F.Luis.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Brésil Pérou détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !