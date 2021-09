Pronostic Brésil Pérou : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

Le Brésil enchaîne face au Pérou

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Vainqueur de la Copa América 2019, le Brésil n'a pas réussi à conserver son titre cet été. En effet, les Brésiliens ont réalisé une très belle compétition mais se sont inclinés contre l'Argentine en finale (1-0). Cette défaite est venue mettre fin à une très belle série de la sélection. La sélection se montre notamment intraitable lors des éliminatoires pour le Mondial, où ils ont remporté toutes leurs rencontres. Avec 21 points, les Brésiliens ont creusé un écart sur leurs poursuivants, puisque l'Argentine accuse 6 unités de retard et l'Equateur, 8. La différence de buts de la sélection est tout aussi évocatrice puisque la Seleção a inscrit 17 buts et n'en a concédé que 2. Lors de cette semaine internationale, la sélection brésilienne est allée s'imposer au Chili (1-0) grâce à Ribeiro. En revanche, le choc tant attendu face à l'Argentine a viré au simulacre, dimanche, puisque les instances sanitaires brésiliennes ont stoppé la rencontre après seulement 7 minutes de jeu. Suspendu pour cette rencontre, Marquinhos est rentré à Paris, suite à des incertitudes liées à sa suspension. Le Brésil devait déjà évoluer sans ses joueurs de Premier League. En revanche, Neymar est bel et bien présent.

De son côté, le Pérou sort de deux très belles Copa América où elle a atteint la finale en 2019 et les demi-finales cet été. En revanche, les Péruviens ont connu une entame de qualification laborieuse lors de ces éliminatoires avec 5 matchs sans la moindre victoire. Depuis ce rassemblement, la sélection péruvienne semble aller un peu mieux comme en atteste son nul à domicile face à l'Uruguay (1-1) et sa courte victoire face au Venezuela (1-0), également à la maison. Actuellement, les Péruviens se trouvent en 7e position sur 10 équipes, avec 4 points de retard sur le dernier qualifié. Pour cette opposition, le Brésil devrait s'appuyer sur sa confiance et sur Neymar pour s'imposer face au Pérou dans un match avec moins de 4 buts.