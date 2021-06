Pronostic Brésil Pérou : Analyse, cotes et prono du match de la Copa América

Un Brésil trop fort pour le Pérou

Vainqueur de la dernière Copa América organisée sur son sol, le Brésil a confirmé sa supériorité dans le continent sud-américain lors du début des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022. En effet, après un tiers de ce minichampionnat, la a réalisé un parcours parfait en signant 6 succès. De plus, les Brésiliens ont été particulièrement efficaces dans les deux surfaces avec 16 buts inscrits pour seulement 2 de concédés. Les deux buts encaissés l'ont été lors du déplacement au... Pérou (victoire du Brésil 4-2). Ces deux nations se sont rencontrées à plusieurs reprises ces dernières années, puisque étaient dans le même groupe que le Brésil lors de la dernière Copa América avec au bout un large succès des hommes de Tite (5-0), avant que les deux sélections ne se retrouvent en finale pour une nouvelle victoire des (3-1). Pour son premier match dans cette nouvelle édition de la Copa, le champion s'est imposé facilement face au Venezuela (3-0), handicapé par de nombreuses absences. Porté par un excellent Neymar, absent lors de la consécration en 2019, le Brésil veut enchaîner face au Pérou.

De son côté, le Pérou s'était montré consistant ces dernières saisons en se qualifiant notamment pour la Coupe du monde 2018, où malgré de bonnes intentions, les Péruviens avaient été incapables de sortir du groupe de la France. Ensuite, les partenaires du buteur Guerrero s'étaient donc distingués lors de la Copa América en atteignant la finale, avec tout de même pas mal de réussite. Le retour sur terre a été compliqué, puisque le Pérou occupe la dernière place des éliminatoires de la Coupe du monde avec un bilan terrible de 4 défaites, 1 nul et 1 victoire lors de la dernière journée face à l'Équateur (1-2) avec des buts de Cueva et Advincula sur deux services de Lapadula. À l'inverse du Brésil, le Pérou n'a pas encore disputé de match dans cette Copa América et va démarrer par cette rencontre. Largement dominateur dans la zone Amsud, le Brésil devrait s'imposer tranquillement face au Pérou avec au moins deux buts d'écart, comme lors de leurs 4 dernières confrontations en compétition officielle.