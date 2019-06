Pronostic Brésil Paraguay : Analyse, prono et cotes du match de la Copa América

Un Brésil solide face au Paraguay

Les Brésiliens espèrent que leur excellente prestation face au Pérou (5-0) sera un déclic dans cette Copa America. A l'heure d'aborder les matchs à élimination directe, Tite a quelques certitudes, comme les prestations d'Everton qui est à l'heure actuelle la grande satisfaction offensive du Brésil. Défensivement, le sélectionneurpeut être rassuré son quatuor (Dani Alvés, Thiago Silva, Marquinhos, Filipe Luis) est performant et n'a toujours pas encaissé de but. L'axe parisien Silva-Marquinhos a été très bon et apporte de la sérénité à l'équipe. Ajoutons que la défense brésilienne est bien accompagnée avec Alisson derrière eux, et Casemiro en sentinelle. De plus, le Brésil a été plutôt épargné et affronte le Paraguay, dernier qualifié. La formation de l'ancien défenseur marseillais Eduardo Berizzo dispute les quarts de finale sans remporter le moindre match (2 nuls contre le Qatar et l'Argentine et défaite contre la Colombie). Le Paraguay a également profité du nul entre l'Equateur et le Japon, qui aurait qualifié son vainqueur s'il y en avait eu un. La bande à Berizzo peut s'estimer heureuse d'être à ce stade de la compétition et compte sur son vétéran Cardozo pour ennuyer les Brésiliens. Néanmoins pour cette rencontre, des Brésiliens archi favoris devant leur public devraient pouvoir s'imposer sans concéder de but.