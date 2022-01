Pronostic Brésil Paraguay : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022

Le Brésil domine le Paraguay

Profitez de 110€ offerts direct en EXCLU chez Winamax

Si vous souhaitez parier sur ce Brésil - Paraguay chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En tête des qualifications depuis la 1journée, le Brésil a vu l’Argentine se rapprocher à 4 points le week-end dernier. En effet, l’Albiceleste s’est imposée au Chili (1-2) tandis que la Seleção s’est contentée d’un nul face à l’Equateur (1-1). Ce point n’est pas à négliger car la sélection équatorienne réalise un très beau parcours lors de ces éliminatoires, en occupant la 3place. De plus, le Brésil était déjà qualifié au début du match. Cette rencontre a connu une entame particulièrement animée avec l’ouverture du score de Casemiro puis l’intervention de la VAR pour expulser le portier équatorien victime d’un jeu très dangereux sur l’attaquant de l’Atlético Madrid, Matheus Cunha. Ensuite, le latéral de Tottenham Emerson a reçu un second jaune synonyme d’expulsion. Quelques minutes plus tard, Alisson voyait l’arbitre lui adresser un carton rouge. Cette fois, l’intervention de la VAR a logiquement permis de revoir la décision initiale de l’arbitre, avec au final un jaune pour le portier de Liverpool. En seconde période, les Brésiliens ont concédé l’égalisation par Torres. Pour la réception du Paraguay, Tite devrait redonner sa chance à Coutinho, rapidement remplacé suite à l’expulsion d’Emerson, mais aussi à Vinicius Junior, qui rayonne au Real Madrid et qui lui aussi été sorti en cours de jeu.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Paraguay s’est incliné à domicile face à l’Uruguay (0-1) la semaine passée, et a certainement tiré un trait sur une éventuelle participation au Mondial 2022. En effet, les Paraguayens sont avant-derniers avec 7 points de retard sur le Pérou, qui occupe le dernier strapontin pour le Qatar. Lareste sur 6 journées de qualification sans le moindre succès avec 2 nuls et 4 défaites. Lors de ce passage, les Paraguayens n’ont pas inscrit le moindre but. Lors du match aller, le Brésil s’était imposé à Asuncion (2-0) grâce à Neymar et Paqueta. Largement supérieur à son adversaire et déterminé à consolider sa première place, le Brésil devrait s’imposer facilement face au Paraguay.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 110€.- Déposez par exemple 110€ et misez avec 220€ !- Misez par exemple vos 110€ déposés (+ les 110€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(335€ - les 110€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Brésil Paraguay encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !