Pronostic Brésil Jamaïque : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde féminine 2019

La Jamaïque pas ridicule face au Brésil

Dans le groupe C ce dimanche, le Brésil qui a participé à toutes les Coupes du Monde est opposé à la Jamaïque, pour qui ce sera une première. Vainqueur de la Copa America en 2018, le Brésil connaît une très mauvaise dynamique et reste sur 9 défaites de suite. Cette équipe comprend des individualités capables de remettre l’équipe sur de bons rails comme Marta, élue à 6 reprises meilleure joueuse du Monde, ou Cristiane, l’ancienne joueuse du PSG, mais les Brésiliennes vont avant tout essayer de reprendre confiance sur ce match.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Les Brésiliennes sont opposées au Petit Poucet de la compétition et devraient selon toute logique s’imposer. Néanmoins, la Jamaïque a réussi quelque chose d’historique en se qualifiant pour ce Mondial français, qui n’est pas sans rappeler lesde 1998 qui avaient débarqué en France. Lesont affronté pour la première fois une nation européenne en mai dernier (petite défaite 3-2 face à l’Ecosse qui va aussi jouer ce Mondial) après une série de 5 matchs sans défaite. Sélection en progrès, la Jamaïque pourrait tenir tête à une formation brésilienne dans le dur.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Brésil Jamaïque détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !