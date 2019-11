Pronostic Brésil Corée du Sud : Analyse, prono et cotes du match amical international

Le Brésil renoue avec la victoire face à la Corée du Sud !

Vainqueur de la Copa America organisée chez lui, le Brésil n'a plus remporté la moindre rencontre depuis son sacre. Après deux matchs nuls, les se sont inclinés ce week-end en amical face à l'Argentine à Riyadh (1-0). En l'absence de Neymar, Tite s'appuie sur une doublette Firmino-Gabriel Jesus en attaque. Le joueur de Manchester City, comme face à l'Atalanta Bergame en Ligue des Champions, a totalement raté un penalty face aux Argentins. Impressionnant avec Liverpool depuis plusieurs mois, Fabinho cire toujours le banc de la, Tite lui préférant Casemiro ou Arthur. Pour ce match amical, la donne pourrait changer. Le Brésil doit retrouver son rang et une victoire est essentielle pour stopper cette série de contre-performances.

La Corée du Sud est quant à elle en pleine campagne de qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Les Sud-Coréens ont participé à 4 rencontres et sont en tête de leur groupe. Ils ont remporté deux succès face au Turkménistan (2-0) et contre le Sri Lanka (0-8), pour deux nuls sans but en Corée du Nord et au Liban. Dans cette sélection, on retrouve évidemment le joueur de Tottenham Son. L'attaquant sud-coréen sort d'une saison exceptionnelle avec son club et sera la menace principale pour les défenseurs brésiliens. Face à une équipe du Brésil qui a du mal à gagner et plus généralement à scorer, la Corée du Sud peut tenir le nul ou perdre d'1 but maximum dans ce match joué sur terrain neutre, à Abu Dabi.