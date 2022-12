Pronostic Brésil Corée du Sud : analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde

100€ offerts en CASH pour parier sur Brésil – Corée du Sud

Nos pronostics Brésil – Corée du Sud

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Nos pronostics pour Brésil – Corée du Sud

Le Brésil monte en régime

La Corée du Sud, l’invité surprise

Neymar incertain, la Corée du Sud au complet

Les compos probables pour Brésil – Corée du Sud :

Le Brésil au quart de tour

Brillant lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde, le Brésil avait dominé ce mini-championnat devant l'Argentine en restant invaincu. Arrivée au Qatar avec de nombreuses certitudes, la sélection brésilienne a fait le taf lors de la phase de poule. En effet, pour son entrée en lice dans cette Coupe du Monde, le Brésil a su se montrer patient pour dominer la Serbie (2-0), sur un doublé de Richarlison. En confiance suite à cette première victoire, les Auriverde ont de nouveau su attendre le moment opportun pour faire la différence face à la Suisse (1-0) grâce au Mancunien Casemiro. Assuré de participer aux 8èmes de finale, Tite a ensuite effectué de nombreux changements contre le Cameroun pour préserver ses cadres. Dans une rencontre cadenassée, les Lions Indomptables ont réussi à s’imposer en fin de rencontre par Vincent Aboubakar. Malgré cette défaite, la sélection brésilienne occupe la tête de son groupe et affronte donc une nation qualifiée en seconde position, la Corée du Sud. Réputée pour le talent de ses joueurs offensifs comme Neymar, Vinicius, Raphinha ou Rodrygo, la Selecao s’est davantage appuyée sur son bloc défensif pour accrocher ses résultats. Lors de la défaite contre le Cameroun, Tite avait modifié son arrière-garde, ce dont ont profité les camerounais.La Corée du Sud a décroché sa place pour la Coupe du Monde en terminant en deuxième position de son groupe derrière l’Arabie Saoudite. Pour son entrée en lice dans ce Mondial, les Coréens ont partagé les points avec l’Uruguay (0-0) dans une rencontre où la Celeste avait eu les occasions les plus dangereuses. Ensuite, les partenaires d’Heung-Min Son ont vécu un calvaire contre le Ghana en encaissant deux buts en première période. Métamorphosés à la pause, les Coréens sont revenus au tableau d’affichage sur un doublé de Cho Gue-Sung, mais ont craqué sur une contre-attaque ghanéenne (2-3). Au pied du mur lors de la dernière journée, les hommes de Paulo Bento (suspendu) devaient se défaire du Portugal et compter sur un faux-pas du Ghana. Les Coréens avaient également pour mission de finir avec un meilleur goal-average que l’Uruguay. Rapidement menée au score, la Corée du Sud apprenait que l’Uruguay était en train de s’imposer contre Ghana. Comme lors du match face au Ghana, les partenaires de Son sont revenus avec de bien meilleures intentions pour arracher la victoire dans les ultimes minutes de la rencontre. Etant donné que l’Uruguay n’a pas su accroître son avance face aux Ghanéens, la Corée du Sud a décroché une qualification surprenante. Face au Brésil, grand favori pour le titre, la sélection coréenne n’aura rien à perdre.Pour affronter la Corée du Sud, Tite ne devrait pas pouvoir s’appuyer sur Neymar, en phase de reprise mais qui devrait être trop juste pour jouer. En revanche, le sélectionneur brésilien devrait s’appuyer sur son XI classique en réinstaurant notamment le portier de Liverpool, Alisson dans les cages, et surtout la charnière Thiago Silva – Marquinhos qui n’a pas concédé de but lors de Mondial. Au rayon des retours importants, le métronome Casemiro devrait être épaulé par son coéquipier Fred. Offensivement, en l’absence de Neymar, Richarlison, Raphinha et Vinicius auront pour mission de faire sauter le verrou coréen. Notons que Gabriel Jesus et Alex Telles, tous deux touchés à un genou, ont dû déclarer forfait pour la suite du tournoi.De son côté, la Corée du Sud a pu compter sur un bon Heung-Min Son lors du succès obtenu face au Portugal. Le joueur des Spurs décevant lors des 2 premières rencontres a offert le but de la victoire à Hwang de Wolverhampton. Ce dernier pourrait débuter contre la Selecao. En défense, Bento articule son équipe autour du roc napolitain Kim. Ce dernier, forfait contre le Portugal, est espéré contre le Brésil.: Alisson - Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro - Casemiro, Fred - Raphinha, Paqueta, Vinicius Jr - Richarlison.: Seung-Gyu Kim - Moon-Hwan Kim, Kyung-Won Kwon, Yong-Gwon Kim, Jin-Su Kim - In-beom Hwang, Woo-Young Jung, Jae-Sung Lee - Kang-In Lee, Gue-Sung Cho, Heung-Min Son.Revanchard après son élimination en quart de finale du Mondial 2018 et déterminé à remporter le titre lors de cette Coupe du Monde, le Brésil est conscient qu’une nouvelle compétition débute avec les matchs à élimination directe. Vainqueur de la Copa America 2019 et finaliste en 2021, le Brésil arrive avec le plein de confiance et une grande détermination en 8ème de finale. Le faux-pas contre les Camerounais avec une équipe largement remaniée n’aura pas impacté le moral des Brésiliens. Supérieure à son adversaire, la Selecao devrait s'imposer contre la Corée du Sud et décrocher son billet pour les quarts.