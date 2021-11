Pronostic Brésil Colombie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022

Le Brésil sur sa lancée face à la Colombie

Depuis son élimination en quart de finale de la Coupe du Monde 2018 en Russie, le Brésil a retrouvé des couleurs en s'imposant dans la Copa America organisée sur son sol en 2019 puis en atteignant la finale de celle de 2021 face à l'Argentine de Lionel Messi. Dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2022, le Brésil réalise un parcours impressionnant avec un exceptionnel bilan de 10 victoires pour un seul nul, obtenu en … Colombie (0-0). Avec 31 points pris, les Brésiliens caracolent en tête et devraient se qualifier tranquillement. Pour ce rassemblement, Tite a fait appel à ses cadres habituels avec un Neymar qui a retrouvé des couleurs au PSG lors du dernier match (doublé samedi face à Bordeaux), un Marquinhos qui s'impose comme le patron de la défense, et des retours comme celui de Philippe Coutinho, ou ceux de Lucas Paqueta et Gerson. Etincelant au Real Madrid, Vinicius Junior est aussi du voyage et pourrait marquer des points à un an du Mondial au Qatar. De son côté, la Colombie fait partie de ces sélections qui sont loin d'avoir assuré leur qualification. Invaincue lors des dernières journées, la sélection colombienne a signé 6 nuls lors des 8 dernières rencontres. Pour ce nouveau rassemblement, Reinaldo Rueda a rappelé James Rodriguez, qui retrouve ses coéquipiers Muriel, Zapata, Diaz mais pas Radamel Falcao, blessé. Avec 3 matchs nuls sur le même score de 0-0 lors des 3 dernières journées, la Colombie se montre solide mais doit remporter des rencontres pour assurer sa place parmi les qualifiables. De plus, les Colombiens ne se sont imposés qu'une seule fois en déplacement, et c'était sur la pelouse d'un Pérou en difficulté. Impressionnant lors de ces éliminatoires et avec un Neymar qui retrouve son niveau, le Brésil devrait s'imposer face à la Colombie en difficulté loin de ses bases.