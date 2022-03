Pronostic Brésil Chili : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022

Le Brésil en patron face au Chili

Depuis son élimination en quart de finale de la Coupe du Monde face à la Belgique, le Brésil s'est refait une santé sur son continent. En effet, la Seleção a remporté la Copa America 2019 en dominant le Pérou avant de s'incliner en finale face à l'Argentine lors de l'édition 2021. Les Brésiliens ont également réalisé une excellente campagne de qualification pour le Mondial 2022 puisqu'ils se sont rapidement qualifiés et occupent la tête de ce mini-championnat devant l'Argentine. Assuré d'être au Qatar, le Brésil ne lâche pourtant pas lors de ces qualifs, comme le montre l'incroyable bilan de 12 victoires pour 3 matchs nuls. Lors du dernier rassemblement, les protégés de Tite avaient été tenus en échec en Equateur (1-1) avant de s'amuser à la maison contre le Paraguay (4-0) avec des buts de Coutinho et Raphinha notamment. A domicile, le Brésil a signé 7 victoires en autant de matchs et comptent bien finir sur un bilan parfait. Absent en janvier, Neymar effectue son retour et retrouve les habituels Marquinhos, Thiago Silva, Casemiro, Dani Alves, Alisson, mais aussi les pépites Vinicius Junior ou Martinelli, excellents avec leurs clubs respectifs. Raphinha, Gabriel Jesus, Gabriel Barbosa, Matheus Cunha et Firmino sont tous forfait. Tite sera sans doute oubligé de titulariser un trio Neymar - Richarlison - Vinicius.

En face, le Chili joue sa qualification sur ses deux derniers matchs. En effet, la Roja accuse deux points de retard sur le Pérou, actuellement barragiste, et 3 sur l'Uruguay, qui occupe le dernier strapontin qualificatif directement pour le Mondial. Plutôt bien parti, le Chili a connu un passage vide suite à la Copa America avec trois défaites et un nul lors de 4 journées consécutives. En revanche, les partenaires d'Alexis Sanchez se sont bien repris en s'imposant lors de 4 des 6 dernières rencontres. Cette bonne passe a permis à la Roja de conserver espoir pour décrocher un ticket pour le Qatar. Lors du 1er rassemblement du début d'année, le Chili s'était incliné à domicile face à l'Argentine (1-2) avant de prendre le dessus sur la Bolivie (2-3). Martin Lasarte n'a pas réservé de surprises en appelant les Sanchez, Vidal, Medel, Bravo, Isla, Maripan, ou Vargas. Très bon avec son club de Blackburn en Championship, Brereton fait également partie du contingent de joueurs qui va tenter un exploit au Brésil. Impressionnante à domicile, la Seleção devrait encore s'imposer lors de la venue d'une équipe chilienne loin d'être constante, et comme souvent les coéquipiers de Neymar vont sans doute essayer de le faire gagner.