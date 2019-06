Pronostic Brésil Bolivie : Analyse, prono et cotes du match de la Copa América

Le Brésil compte sur Gabriel Jesus face à la Bolivie

Le Brésil débute sa Copa América face à une formation largement à sa portée : la Bolivie. Les Brésiliens ont connu une préparation agitée, d’abord avec les accusions portées sur Neymar et ensuite avec la blessure de la star. Battu en quart de finale du dernier Mondial par la Belgique, le Brésil est sous pression et doit s’imposer lors de cette Copa América jouée à domicile. Gabriel Jesus, l’attaquant de Man City sera très attendu en l’absence de Neymar, et il a d'ailleurs marqué sur les deux matchs de préparation du Brésil (1 but face au Qatar, 2 buts face au Honduras).enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐La Bolivie est sans doute l’adversaire idéal pour débuter. Les hommes d’Eduardo Villegas n'ont remporté qu'1 seule de leurs 16 dernières rencontres, et cela face à la modeste sélection de la Birmanie. Les Boliviens ont récemment affronté la France pour une nouvelle défaite (2-0) qui aurait dû être plus large. Face aux favoris brésiliens, la Bolivie va tenter de résister mais l’abondance de talents des Auriverde devraient mettre à mal sa défense. Pour cette rencontre, nous voyons Gabriel Jesus, auteur de 5 buts sur les 3 derniers matchs qu'il a joués, trouver le chemin des filets et lancer idéalement le Brésil dans cette Copa América.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Brésil Bolivie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !