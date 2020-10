Pronostic Brésil Bolivie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour le Mondial 2020

Un Brésil solide face à la Bolivie

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Brésil Bolivie :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les équipes sud-américaines débutent leur campagne de qualification pour la prochaine Coupe du Monde, et dans cette optique le Brésil reçoit la Bolivie. Les Brésiliens, éliminés en quart de finale du dernier Mondial, se sont par la suite repris en remportant la Copa America, en dominant l’Argentine en demi-finale et le Pérou en finale. Pour cette compétition, lesétaient pourtant privés de leur meilleur élément, Neymar. Le Parisien est évidemment le joueur majeur de cette sélection et retrouvera son coéquipier Marquinhos et son ancien partenaire, Thiago Silva. Le sélectionneur brésilien, Tite, devrait relancer Philippe Coutinho, excellent avec le Barca dans ce début de saison, mais déplore l’absence de Gabriel Jesus, blessé. Depuis leur titre de vainqueur de la Copa America, les Brésiliens ont seulement remporté une rencontre face à la Corée du Sud.chezjusqu’au 4 novembre seulement⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Bolivie est l’une des formations les plus modestes d’Amérique du Sud. Les Boliviens ont terminé avant-dernier des dernières qualifications au Mondial. Lors de la dernière Copa America, la Verde a également fini en queue de classement. Les Boliviens s’étaient d’ailleurs inclinés face au Brésil (3-0) pour leur 1er match de groupe. La Bolivie profite en général de sa situation géographique et de l’altitude pour remporter des matchs à domicile. En revanche, la Verde est en grande difficulté en déplacement avec une seule victoire lors des 18 derniers matchs. Le Brésil, largement supérieur, devrait s’imposer sans concéder de but face à la Bolivie.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parieravecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Brésil Bolivie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !