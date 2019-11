Pronostic Brésil Argentine : Analyse, prono et cotes du match amical international

L’Argentine peut tenir tête au Brésil !

Profitez de 100€ chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Brésil - Argentine :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce vendredi à Ryad en Arabie Saoudite, le Brésil et l’Argentine s’affrontent en amical pour une revanche de la demi-finale de Copa America. Cet été, le Brésil s’était imposé face aux Albiceleste (2-0) dans une rencontre dominée par la bande à Messi. Depuis sa victoire en Copa America, le Brésil n’a plus remporté un match et reste sur deux nuls face au Sénégal et au Nigeria. Pour cette rencontre, Tite est privé de Dani Alves et de Neymar mais peut compter sur les deux autres Parisiens Marquinhos et Thiago Silva. En attaque, Firmino et Gabriel Jesus sont en balance pour occuper la pointe.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Argentine essaie de rebâtir une équipe pour enfin retrouver son lustre d'antan. Demi-finaliste de la dernière Copa America, la sélection de Scaloni reste sur 5 matchs sans défaite. Les deux dernières prestations amicales face à l'Allemagne (match nul 2-2 à Dortmu) et l’Equateur (6-1) laissent présager d’un regain de forme. Des joueurs en ont profité pour s’imposer comme l’attaquant de l’Inter Lautaro Martinez, de plus en plus convaincant en club et en sélection. L’ancien Marseillais Lucas Ocampos a également marqué des points. Leandro Paredes, le Parisien a été appelé, mais pas ses compatriotes Icardi et Di Maria, qui sont pourtant en grande forme avec leur club. L'attaque sera portée tout de même par Messi, Dybala et Agüero. L’Argentine est sur une bonne dynamique et semble en mesure d’accrocher sur terrain neutre une Seleçao moins convaincante lors des derniers matchs.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(155€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Brésil Argentine encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !