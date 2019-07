Pronostic Brésil Argentine : Analyse, prono et cotes de la demi-finale de la Copa América

Le Brésil domine l'Argentine à domicile !

Organisateur de cette Copa América, le Brésil est sur courant alternatif depuis le début de la compétition. En effet, les Brésiliens ont signé deux matchs aboutis, face à la Bolivie (3-0) et contre le Pérou (5-0), et ils se sont fait très peur face au Venezuela (0-0 en phase de poules) puis contre le Paraguay en 1/8e de finale (qualification arrachée aux tirs au but). Il faut néanmoins souligner que, depuis son élimination par la Belgique du Mondial russe, les Brésiliens sont invaincus (soit depuis 14 matchs, avec un bilan de 11 victoires et 3 nuls). De leur côté, l'Argentine semblent être un peu mieux qu'en début de Copa América. Battus en ouverture par la Colombie (0-2), avant de concéder le match nul face au Paraguay (1-1), Les Argentins ont ensuite dominé le Qatar (2-0), dans un dernier match de poule qui aurait pu les éliminer, avant de battre le Venezuela en 1/4 sur le même score. Cependant, le jeu affiché par l'Albiceleste semble encore trop tendre et manquant d'automatismes pour rivaliser avec des Brésiliens capables de fulgurances.