Pronostic Brésil Argentine : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

Le Brésil de Neymar solide face à l’Argentine

En s'imposant face au Chili (1-0) grâce à Everton Ribeiro, le Brésil a fait un grand pas vers le Mondial 2022. En effet, après 7 journées et un parcours parfait (7 succès), la Seleção compte déjà 12 points de plus que le barragiste. En grande forme, la sélection brésilienne a remporté la Copa América 2019 avant de chuter en finale dans l'édition de cette année contre l'Argentine. Pour ce rassemblement, Tite est privé des Brésiliens évoluant en Premier League et notamment de Richarlison, Alisson, Ederson, Firmino ou Thiago Silva. En revanche, il peut compter sur les Brésiliens de la Ligue 1 puisque Neymar, Marquinhos, Paqueta, Guimaraes ou Gerson ont tous participé à la rencontre contre le Chili. Dans le cadre de ces qualifications pour le Mondial, le Brésil affiche un bilan impressionnant avec 17 buts inscrits pour seulement 2 encaissés. Très solides, les Brésiliens vont devoir résister à l'attaque argentine. En face, l'Argentine s'est bien relancée depuis le Mondial 2018 et sa défaite en huitième de finale face à la France. En effet, l'Argentine avait terminé en 3e position de la Copa America 2019 avant de remporter la dernière édition, cet été au Brésil. Arrivé sur la pointe des pieds, Lionel Scaloni réalise un excellent travail. L'ancien joueur de la Corogne a su convaincre Messi de rester mais a aussi lancé d'excellents éléments, comme les Lautaro Martinez, Joaquin Correa ou Angel Correa. En milieu de semaine, les Argentins ont confirmé leur excellente forme en s'imposant au Venezuela (3-1). Ce succès consolide la seconde place de l'Argentine, qui compte désormais 6 points d'avance sur le dernier qualifié. Réputée pour ses talents offensifs, l'Albiceleste possède désormais un excellent portier avec Martinez d'Aston Villa. Repéré par Wenger, l'ancien Gunner a apporté de la sérénité dans la défense argentine. A domicile, le Brésil intraitable lors des qualifs' devrait conserver son invincibilité et obtenir au moins un nul dans un match fermé avec moins de 4 buts.