Pronostic Brescia Inter : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

L'Inter à la relance

De retour au sein de l'élite cette année, Brescia peine à bien figurer jusqu'à maintenant. 18ème de Serie A avec 1 point de retard sur la 1ère formation non relégable, l'équipe devrait batailler toute la saison pour assurer son maintien. Incapables de s'imposer lors des 4 dernières journées (3 défaites et 1 match nul), les partenaires de Mario Balotelli affichent de réelles insuffisances. Le week-end dernier, ils se sont inclinés sur la pelouse d'un mal classé, le Genoa (3-1), qui restait sur une mauvaise série de 6 matchs sans succès (5 défaites et 1 match nul).

Sous la houlette de son nouvel entraîneur Antonio Conte, l'Inter réalise d'excellents débuts et occupe le 2ème rang de la Serie A avec 1 petit point de retard sur la 1ère place. Victorieux de leurs 6 premiers matchs, les Nerazzurri ont concédé leur 1er accroc à domicile contre la Juventus juste avant la trêve internationale (1-2). Par la suite, ils se sont imposés dans l'antre de Sassuolo (3-4) et face à Dortmund en Ligue des Champions (2-0) avant de concéder, à Giuseppe Meazza, le partage des points contre une séduisante équipe de Parme le week-end dernier (2-2). Motivé à l'idée de reprendre sa marche en avant, l'Inter pourra notamment compter sur la belle forme de ses attaquants Lukaku et Lautaro Martinez pour s'imposer chez le relégable Brescia ce mardi soir.