Pronostic Brescia Genoa : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Match nul entre Brescia et le Genoa

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Brescia Genoa :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dernière de ce championnat avec un faible total de 17 points après 27 journées, la formation de Brescia est dans de beaux draps. Au moment du confinement le mal était déjà fait. Avec aucune victoire depuis le mois de décembre (12 rencontres), le promu a logiquement coulé au classement. Petite satisfaction pour les partenaires de l'attaquant Donnarumma (frère du gardien milanais), buteur sur penalty en début de rencontre, ce point du match nul ramené de la Fiorentina (1-1) pour la reprise.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Genoa déraille encore cette année. Dix-septième du championnat avec un faible total de 25 points après 27 journées, la formation de Gênes est en danger. D’autant plus que son calendrier ne sera pas de toute repos (Naples, Inter, Juve etc). Pour l’heure, l’ancienne équipe du goleador argentin Diego Milito a complètement raté ses retrouvailles avec la Serie A. Opposés à domicile à une équipe de Parme en course pour jouer les places en Europa League, le Genoa s’est lourdement incliné dans cette rencontre sur le score de 4 buts à 1. Entre une équipe de Brescia à domicile qui a été solide pour son match de reprise mais qui ne gagne plus, et un Genoa qui doit prendre des points mais qui nous a fait peur contre Parme, on voit un partage des points.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecUn Bonus ÉNORME de 200€ dont 150€ sur vos 1paris sportifs avecavecavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€Retrouvez le Pronostic Brescia Genoa détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !