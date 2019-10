Pronostic Brescia Fiorentina : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

La Fiorentina de Ribéry s’impose chez le Brescia de Balotelli !

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Brescia – Fiorentina :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La dernière rencontre de la 8journée de Serie A met aux prises Brescia à la Fiorentina, ce lundi. Brescia occupe actuellement la 16place du classement avec le même nombre de points que le premier relégable. Dans cette équipe, on retrouve l’ancien buteur clermontois Florian Ayé et l’ancien Marseillais Mario Balotelli. Suspendu en début de saison, Balo a marqué le but de sa formation lors de la défaite concédée à Naples juste avant la trêve internationale. Brescia s’attend à lutter pour le maintien et doit prendre des points à domicile, mais les deux premières réceptions de sa saison se sont conclues par des défaites face à la Juve et Bologne.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Fiorentina a débuté la saison par deux défaites. Depuis, la Viola s’est parfaitement ressaisie et n’a plus perdu une rencontre. Les Florentins ont tenu tête à la Juve et l’Atalanta, deux grosses écuries de Serie A et sont allés s’imposer à Milan (1-3). Ils ont également battu l'Udinese (1-0) et la Sampdoria (2-1), ce qui les met sur une série de 3 victoires consécutives. Franck Ribéry est épatant et réalise un excellent début de saison. Le Français a déjà conquis le cœur des supporters et devrait être une nouvelle fois important ce lundi. En pleine forme, la Fiorentina devrait être en mesure de s’imposer à Brescia.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Brescia Fiorentina encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !