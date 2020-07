Pronostic Brescia AS Roma : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

La Roma s’impose à Brescia

La Serie A poursuit son rythme effréné avec une 3rencontre en une semaine pour Brescia et la Roma. Le club lombard occupe actuellement l'avant-dernière place du classement avec 7 points de retard sur le premier non relégable. Après 14 matchs sans la moindre victoire, Brescia a renoué avec le succès en s'imposant le week-end dernier face à l'Hellas Verone (2-0). En milieu de semaine, les hommes de Lopez sont retombés dans leurs travers en s'inclinant lourdement chez le Torino (3-1). Dans cette formation, on retrouve le prodige Tonali, convoité par l'Inter, l'ancien buteur clermontois Ayé mais plus Mario Balotelli, mis sur le banc.

De son côté, l'AS Roma n'est pas au mieux. La Louve avait pourtant repris en empochant les 3 points face à la Sampdoria (2-1) sur un doublé d'Edin Dzeko. La formation de Fonseca a ensuite perdu à l'extérieur chez deux formations qui terminent bien, le Milan AC et le Napoli. Plus surprenant, la Roma s'est inclinée dans son stade Olympique face à l'Udinese. Le club romain occupe actuellement la 6place au classement et se retrouve menacé pour les places européennes par le Napoli et le Milan AC. Le succès obtenu en milieu de semaine face à Parme (2-1) avec une réalisation de Veretout peut redonner de l'élan à la Louve. Pour ne pas passer à côté des places européennes, la Roma se doit de s'imposer chez un relégable.