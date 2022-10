Pronostic Brentford Wolves : analyse, cotes et prono du match de Premier League

Brentford continue sa moisson à domicile face aux Wolves

Auteur d'une excellente saison l'an dernier, Brentford s'est maintenu sans trop de frayeur en étant promu. Alors que la 2année dans une élite est souvent plus difficile, lessont 11du classement de la Premier League, et arrivent surtout à piquer à domicile. En effet, Brentford a pris 11 de ses 14 points dans son stade. A la maison, le club emmené par un duo d'attaque Toney (8 buts) - Mbeumo (2 buts) reste sur une victoire face à Brighton (2-0), pour un nul contre le Chelsea de Potter (0-0).chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, les Wolves sont en souffrance en ce début de saison. Avant-dernier et donc relégable, Wolverhampton a déjà changé d'entraîneur, Bruno Lage ayant pris la porte, mais n'a pas trouvé de successeur. Avec l'intérimaire Steve Davis, Wolverhampton a battu le mal classé Nottingham (1-0) à la maison, avant d'enchaîner deux revers : sur la pelouse de Crystal Palace (2-1) et surtout le week-end dernier à domicile face à un Leicester qui avait mal démarré (0-4). A domicile, Brentford semble pouvoir s'imposer sur ce match face à un mal classé.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Brentford Wolverhampton détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !