Pronostic Brentford Watford : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Brentford - Watford : Les Bees chassent les Hornets

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 200€

Si vous souhaitez parier sur ce Brentford Watford chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La 16journée de Premier League s’ouvre vendredi avec un affrontement entre deux promus, Brentford et Watford. Lessont les promus qui s’en sortent le mieux actuellement puisqu’ils se retrouvent en 13position avec 7 points d’avance sur le premier relégable, Burnley. Cette opposition face à Watford est importante dans l’optique du maintien, car lesoccupent la 1place non relégable. Les partenaires de l’ancien Troyen Mbeumo sont conscients qu’ils feraient une belle opération en cas de victoire. Bien parti dans cette saison de Premier League, Brentford connait un passage plus complexe avec une seule victoire lors des 8 dernières journées, face à Everton (1-0). Lesviennent de joueur deux fois consécutivement en déplacement sur les pelouses de Tottenham (défaite 2-0) et à Elland Road face à Leeds (2-2). Le promu doit retrouver son jeu qui lui avait permis de tenir tête à Liverpool (3-3) ou de résister à Chelsea (0-1). Avec Toney et Mbeumo, lespossèdent un duo d’attaque complémentaire capable de faire mal aux défenses de Premier League. L’ancien Troyen doit être l’un des joueurs les plus malheureux de Premier League dans le dernier geste avec plusieurs poteaux depuis le début de saison.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Watford va un peu mieux depuis la prise en main de l’équipe par Claudio Ranieri début octobre. Le mois dernier, lesont profité de la réception d’un Manchester United pas au mieux pour décrocher 3 points précieux (4-1) dans une période où le club londonien fait face à un calendrier démentiel. En effet, les partenaires de Sissoko viennent d’affronter successivement Arsenal, Manchester United, Leicester, Chelsea et Manchester City. Logiquement battus par les Citizen (1-3), les Hornets veulent repartir de l’avant à Brentford. Arrivé cet été en provenance du Club Bruges, Emmanuel Dennis est l’homme fort des dernières semaines, d’autant plus que l'ancien Rennais Sarr est blessé. Poussé par son public et mieux classé, Brentford devrait s’imposer face à Watford, 17, pour prendre de l’avance sur la zone rouge.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Brentford Watford détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !