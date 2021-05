Pronostic Brentford Swansea : Analyse, cotes et prono du barrage de Championship

Brentford ne laisse pas passer sa chance face à Swansea

Battu par Fulham l'an passé à ce même stade de la compétition (2-1 ap), Brentford ne veut pas revivre une telle déconvenue. Les Bees se sont montrés réguliers tout au long de la saison pour finir au final à la troisième place de Championship. En demi-finale des play-offs, le club londonien a parfaitement profité de l'avantage du terrain mais aussi du retour des fans pour renverser une confrontation mal engagée face à Bournemouth. Battu chez les Cherries (1-0), les Bees se sont rapidement retrouvés menés dans leur stade, avant que l'incroyable Toney n'égalise et que Mepham se fasse expulser pour Bournemouth. Conquérant en fin de rencontre, Brentford a réussi à inscrire les deux buts de la qualification au terme d'un très grand suspense. Sur leur lancée, les hommes de Frank veulent s'imposer face à Swansea pour retrouver la Premier League. Pour atteindre cet objectif, les Bees comptent sur leur exceptionnel buteur Toney, fortement convoité par les écuries de Premier League, et auteur de 32 réalisations cette saison. De son côté, Swansea a réalisé une excellente première partie de saison, au cours duquel le club gallois a souvent occupé les deux premières places. En revanche, la fin fut nettement plus laborieuse mais le club gallois a finalement accroché un ticket pour les play-offs. Sans se montrer largement au-dessus du Barnsley de Valérien Ismaël, Swansea a fait le nécessaire pour passer ce tour et retrouver Brentford en finale. Les Swans peuvent compter sur un André Ayew, toujours aussi important et buteur lors de la demi-finale aller. Pour cette finale d'accession en Premier League, Brentford a les armes pour se défaire de Swansea.