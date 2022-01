Pronostic Brentford Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester United fait le taf à Brentford

Promu cette saison en Premier League, Brentford est pour le moment calé dans le ventre mou du championnat. Lespointent en 14position avec 10 points d’avance sur le 1er relégable, Norwich. Les hommes de Thomas Frank réussissent des coups, comme ils l’ont récemment fait face à Aston Villa (2-1) ou lors de la réception de Watford (2-1). Lors des deux dernières journées, Brentford a subi deux lourdes défaites en déplacement face à Southampton (4-1) et à Anfield face à Liverpool (3-0). Irréguliers, lesse montrent difficiles à bouger dans leur stade. En effet, les partenaires de Toney ont perdu des rencontres à domicile mais à chaque fois sur le plus petit des écarts. Liverpool est tombé dans le piège en début de saison (3-3) tandis que Chelsea et Manchester City n’ont pas eu la partie facile au Brentford Community Stadium, avec des courtes victoires (1-0). La force de cette équipe est son duo d’attaque composé par Toney et Mbeumo, une paire complémentaire qui pose de nombreux problèmes aux défenses adverses.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Manchester United connait une première partie de saison extrêmement décevante. Récemment, le club mancunien a fait appel à l’allemand Rangnick pour relancer le club. Après des débuts positifs, lesviennent de perdre des points lors des deux dernières journées avec une défaite face à Wolverhampton (0-1) à Old Trafford et un nul sur la pelouse de Villa Park face à Aston Villa (2-2). Contre les Villans, les Mancuniens ont mené de 2 buts mais n’ont pas été en mesure de conserver leur avantage. Rangnick espère récupérer Ronaldo pour le déplacement à Londres. Le Portugais a manqué les 2 derniers matchs et se rapproche d’un retour. De son côté, Pogba est toujours indisponible et fait défaut à United, qui se cherche des leaders. Le club n’est pas au mieux avec plusieurs tensions en interne entre joueurs. Ce déplacement face à une formation de Brentford à la portée desdevrait permettre de se focaliser sur le sportif, et la quête du Top 4. Man U devrait profiter de ce match en retard pour effectuer une partie de son retard.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Brentford Manchester United encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !