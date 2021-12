Pronostic Brentford Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Brentford tient tête à Manchester United

Dans une fin d'année civile hyper chargée en Angleterre, Manchester United a un déplacement compliqué chez le promu Brentford. Les Bees sont l'une des satisfactions de la saison puisqu'ils se trouvent en milieu de tableau à la 10e place. Leur bon début de saison avec une victoire face à Arsenal lors de la 1re journée (2-0) a certainement permis d'engranger de la confiance. Ensuite, Brentford s'est montré régulier malgré un passage plus compliqué de la mi-octobre à la mi-novembre avec 4 revers consécutifs. Depuis ce passage compliqué, les hommes de Thomas Franck ont retrouvé de l'allant, avec une seule défaite lors des 5 dernières journées, sur la pelouse de Tottenham (2-0). Dans son stade, l'équipe londonienne a réalisé de très belles prestations avec une victoire sur Arsenal (2-0) mais aussi un excellent nul face à Liverpool (3-3). Lors de la venue de Chelsea, les Bees se sont inclinés sur le plus petit des scores (1-0) mais auraient mérité un meilleur résultat tant Mendy, le portier des Blues avait été sollicité. Le week-end dernier, à domicile, Brentford a renversé Watford en fin de rencontre (2-1) grâce au capitaine Jansson et le Français Mbuemo. L'ancien Troyen réalise d'excellents débuts et ce but récompense son incroyable activité sur le front de l'attaque.

De son côté, Manchester United a disputé deux rencontres sous les ordres du nouveau coach, Ralph Rangnick. Le technicien allemand a vu ses hommes s'imposer lors de ses deux premières rencontres face à Crystal Palace et Norwich sur le même score (1-0). Sans être rayonnants, les Red Devils ont assuré l'essentiel grâce à Fred face aux Eagles et à un penalty de Ronaldo face à la lanterne rouge. Ces victoires ont permis à Man U de se rapprocher du Top 4, puisque le club mancunien occupe la 5e place avec seulement 1 point de retard sur West Ham. Rangnick est privé de quelques éléments comme Pogba, Cavani, Martial, Wan-Bissaka et a vu ces derniers jours le Covid touchait plusieurs éléments, ce qui pourrait compromettre la tenue de cette rencontre ou au moins empêcher Rangnick d'avoir tous ses meilleurs joueurs à disposition. Solide à domicile, Brentford pourrait profiter des difficultés actuelles de Manchester United et de plusieurs absences au sein des Red Devils.