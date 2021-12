Pronostic Brentford Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester City facile à Brentford

Promu cette saison, Brentford est le meilleur promu de cette première moitié d'exercice avec une 13place de Premier League. Les hommes de Thomas Frank sont néanmoins beaucoup moins bien depuis la mi-octobre (7 défaites, 2 nuls et 2 victoires). Brentford a d'ailleurs perdu ses 2 derniers matchs sans marquer le moindre but. En milieu de semaine, lesse sont inclinés face à Chelsea en quart de finale de la Carabao Cup (0-2). Avant de s'incliner à Brighton dimanche pour le Boxing Day sur le même score, en championnat.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Manchester City est en tête de Premier League avec 6 points d'avance sur Liverpool (qui compte 1 match en moins) et Chelsea. Grand favori à sa propre succession, Man City a donc fait un petit écart ces dernières semaines grâce à sa série en cours de 9 victoires consécutives dans le championnat anglais. Si lesont encaissé 3 buts dimanche sur la pelouse de Leicester (victoire 6-3), ils possèdent toujours la meilleure défense de Premier League avec seulement 12 buts encaissés sur les 19 premières journées. Laissé sur le banc lors du Boxing Day, Gabriel Jesus pourrait retrouver une place de titulaire dans cette semaine où l'on joue tous les 3 jours en Angleterre. Comme lors de son dernier déplacement (4-0 à Newcastle), Manchester City pourrait s'imposer sans encaisser de but.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuit- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuitavecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Brentford Manchester City encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !