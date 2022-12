Pronostic Brentford Liverpool : analyse, cotes et prono du match de Premier League

Brentford tient tête à Liverpool

Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Brentford - Liverpool avec d'autres bonus chez d'autres sites :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans la première partie de tableau de la Premier League, Brentford continue d'être une équipe poil à gratter capable d'embêter les meilleures équipes. Avant la trêve internationale, les Bees avaient d'ailleurs su surprendre Manchester City à l'Etihad Stadium (1-2). La reprise est également excellent pour Brentford qui a tenu en échec Tottenham à domicile (2-2) après avoir mené 2 buts à 0, avant de s'imposer vendredi sur la pelouse de West Ham (0-2). Auteur de 12 buts en 16 matchs de Premier League cette saison, le buteur Toney a scoré sur les deux matchs de reprise de son équipe. Légèrement touché face aux, il devrait bien être disponible pour cette affiche.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Liverpool va mieux après un début de saison chaotique. 6de Premier League, lesne sont pas totalement guéris. Preuve en est leur victoire de vendredi, à l'arrachée à Anfield face à une équipe de Leicester qui a marqué deux fois contre son camp par l'ancien Rémois Faes. Vainqueur juste avant d'Aston Villa à Birmingham (1-3), les hommes de Jurgen Klopp avaient en revanche été battus sur la pelouse de Manchester City (3-2) en 1/16de finale de League Cup pour leur match de reprise post-Mondial. Liverpool présente d'ailleurs un bilan très moyen à l'extérieur cette saison en Premier League de 2 victoires, 2 nuls et 3 défaites. En belle forme et battu une seule fois à domicile cette saison en championnat, Brentford pourrait au moins accrocher le nul face aux Reds.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Brentford Liverpool encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !