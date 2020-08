Pronostic Brentford Fulham : Analyse, prono et cotes de la finale des Playoffs de Championship

Un Brentford – Fulham avec des buts de chaque côté

La saison 2019-2020 se termine outre-Manche avec la rencontre qui oppose les deux équipes qui ont survécu jusqu'à présent aux playoffs de Championship, à savoir Brentford et Fulham. La Premier League verra donc un nouveau club londonien garnir ses rangs en septembre prochain. Lesde Brentford, entraînés par le Danois Thomas Frank, proposent l’un des jeux les plus intéressants à regarder en Championship. Les partenaires de l’ancien Troyen Bryan Mbeumo, auteur de 16 buts pour sa 1saison, ont réalisé une belle fin de saison au point de revenir sur West Bromwich mais deux défaites lors des 2 dernières journées leur ont cependant coûté la montée directe. Lors des playoffs, Brentford a été battu par Swansea au match aller (1-0) mais s’est parfaitement repris au retour à Griffin Park (3-1). Dans cette équipe, on retrouve deux autres éléments qui ont marqué la saison en Championship à savoir le buteur Ollie Watkins (25 réalisations) et surtout le feu follet algérien formé à Nice, Saïd Benrahma.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Fulham peut retrouver l’élite un an seulement après l’avoir quitté. Les hommes de Scott Parker ont terminé la Championship avec le même nombre de points que son adversaire du jour. Lors des deux rencontres de championnat face à Brentford, les Cottagers ont perdu à chaque fois sans marquer mais Fulham a su scorer sur 8 de ses 9 derniers matchs. En playoffs, le club londonien s’est qualifié aux dépens de Cardiff, malgré une défaite au retour (2-0 à l'aller, 2-1 au retour). Neeskens Kebano s’est signalé lors des dernières rencontres en inscrivant 5 buts lors des 4 dernières rencontres. L’ancien Parisien a parfaitement compensé l’absence du meilleur buteur de Championship, le serbe Mitrovic (26 réalisations). L’ancien Magpie pourrait être rétabli pour cette finale et apporter toute son efficacité. Cette finale met aux prises la fougue de Brentford à l’expérience de Fulham. Cette rencontre s’annonce ouverte avec des éléments offensifs de poids de chaque côté, et les deux équipes devraient une nouvelle fois marquer.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 110€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecUn Bonus ÉNORME de 200€ dont 150€ sur vos 1paris sportifs avecavecavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€Retrouvez le Pronostic Brentford Fulham détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !