Pronostic Brentford Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Brentford face à un Chelsea retrouvé

Brentford dispute sa deuxième saison consécutive en Premier League après avoir brillamment obtenu son maintien l'an passé. Les Bees s'étaient appuyés sur un groupe qui avait obtenu la montée, renforcé par quelques éléments d'expérience comme Eriksen, arrivé en janvier. Le Danois a quitté le club cet été pour rejoindre Manchester United. Au rayon des arrivées, Brentford a enregistré les renforts de Ben Mee et du latéral écossais Hickey. Sur leur lancée de leur excellente saison dernière, les Bees réalisent une très bonne entame pour se retrouver en 8e position avec 13 points au compteur. Les partenaires de Toney ont mis fin à un passage compliqué (2 défaites, 1 nul) en prenant le dessus sur Brighton au Gtech Stadium vendredi dernier (2-0). Récemment appelé en sélection nationale, Ivan Toney a inscrit les deux buts de la rencontre pour porter son total à 8 réalisations. L'attaquant des Bees forme un duo très complémentaire avec le Français Bryan Mbeumo.

De son côté, Chelsea a connu un départ compliqué avec le licenciement de Thomas Tuchel et son remplacement par Graham Potter. L'ancien coach de Brighton s'est parfaitement intégré à Londres et a permis à sa nouvelle formation de se relancer sur tous les tableaux. En effet, les Blues viennent de remporter deux matchs cruciaux en Ligue des Champions face au Milan AC. En Premier League, les Blues se sont imposés lors des 3 dernières journées face à Palace (1-2), Wolverhampton (3-0) et le week-end dernier contre Aston Villa (0-2). Si Mason Mount a montré qu'il était en grande forme avec un doublé, Kepa Arrizabalaga a été le grand homme de ce match avec de multiples parades. Le portier espagnol a profité de la blessure de Mendy pour s'installer dans les buts de Chelsea. Malgré une rotation habituelle, Chelsea devrait faire parler son efficacité sur la pelouse de Brentford.