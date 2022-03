Pronostic Braga Monaco : Analyse, cotes et prono du 8e aller de Ligue Europa

Un Braga – Monaco agréable

Braga évolue dans l'ombre des 3 grosses formations du Portugal que sont le Sporting Lisbonne, le FC Porto et le Benfica. Une nouvelle fois 4de son championnat, le Sporting Braga a déjà réussi de très beaux parcours européens comme lors de la saison 2010/11 où il avait atteint la finale de cette même Europa League, battu par ses compatriotes du FC Porto. Cette saison, le club portugais a fini 2de son groupe de C3 derrière l'Etoile Rouge de Belgrade et a été contraint de disputer un 16de finale (barrage) face à la dernière sensation de la Ligue des Champions, le Sheriff Tiraspoll. Battu en Moldavie (2-0), Braga a refait son retard au retour (2-0) et s'est ensuite qualifié lors de la séance des tirs aux buts. En championnat, Braga reste sur deux matchs nuls moyens face à Santa Clara (0-0) et contre Boavista (1-1) avec un nouveau but de Ricardo Horta, son 19toutes compétitions confondues cette saison. Dans cette équipe, on retrouve des éléments très intéressants comme les frères Horta.

De son côté, l'AS Monaco était tombé dans un groupe de C3 compliqué avec le PSV Eindhoven mais aussi la Real Sociedad. Performants lors de cette campagne européenne, le club du Rocher a fini invaincu et a logiquement remporté son groupe, se qualifiant directement pour ces 8. En Ligue 1, les Monégasques n'ont jamais connu la même régularité et chassent depuis l'entame de la saison les places européennes. Niko Kovac n'a pas survécu à ce passage compliqué et a été remplacé par le Belge Philippe Clement. L'ancien coach du Club Bruges connaît des difficultés avec notamment une élimination en demi-finale de la coupe de France à Nantes la semaine passée (2-2). Néanmoins, les Monégasques se sont parfaitement repris en signant dimanche un succès important sur la pelouse du Stade Vélodrome face à l'Olympique de Marseille (0-1). Cette victoire replace l'ASM en 8position de Ligue 1 avec 3 points de retard sur la dernière place européenne. Le club asémiste dispose d'un effectif de qualité qui lui permet d'être compétitif sur tous les tableaux. Arrivé lors du mercato, le Brésilien Vanderson réalise une très bonne entame avec son nouveau club. Traditionnellement solide à domicile, Braga affronte une équipe de Monaco qui a de la qualité devant avec notamment un Ben Yedder auteur de 22 buts cette saison. Comme lors de 3 des 4 derniers matchs de Monaco, on pourrait voir les deux équipes marquer.