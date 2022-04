Pronostic Braga Glasgow Rangers : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale aller de Ligue Europa

Braga confirme face aux Rangers

Ce quart de finale entre Braga et les Glasgow Rangers met aux prises les deux formations surprises du top 8 de cette Europa League. La formation portugaise avait fini en 2position de sa poule derrière l’Etoile Rouge Belgrade. Obligés donc de jouer les barrages, les Portugais se sont sortis du piège tendu par le Sheriff Tiraspol. Après avoir perdu le match aller en Moldavie (2-0), Braga a refait son retard au retour pour finalement s’imposer lors de la séance des tirs aux buts. En huitième de finale, les protégés de Carvalhal ont sorti une équipe de Monaco qui a encaissé des buts à des moments clés (3-1 en cumulé). Sur le plan national, la formation portugaise est calée comme souvent en 4position, et est bien partie pour encore se qualifier pour cette Europa League. Braga vient de signer un excellent résultat le week-end dernier en prenant le dessus sur Benfica (3-2) grâce notamment un but de André Horta qui n’est autre que le frère de Ricardo Horta, le meilleur buteur de son équipe et le 2dans le championnat portugais.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, les Glasgow Rangers ont certainement perdu ses espoirs pour le titre en s’inclinant encore le week-end dernier dans le Old Firm face au Celtic, cette fois à domicile (1-2). Les Rangers avaient pourtant bien lancé la rencontre avec l’ouverture du score rapide de Ramsey, prêté par la Juve. Ensuite, les Rangers ont subi les assauts du Celtic qui est parvenu à s’imposer et à prendre 6 points d’avance sur les hommes de van Bronckhorst. Comme Braga, le club écossais avait fini en 2position de son groupe derrière l’Olympique Lyonnais. Ensuite, les Rangers ont été contraints de disputer un 16de finale face au Borussia Dortmund qu’ils ont parfaitement négocié (6-4 en cumulé). Sur sa lancée de cet exploit, la formation de Glasgow a décroché une large victoire à l’aller face à l’Etoile Rouge Belgrade (3-0) qui lui a permis de gérer au retour malgré la défaite face aux Serbes (2-1). Au niveau de l’effectif, Van Bronckhorst devrait s’appuyer sur ses cadres que sont les Roofe, Ramsey, Balogun, Tavernier ou Diallo. En revanche, Morelos et Hagi sont incertains pour ce déplacement. A domicile où il est traditionnellement très fort dans son petit stade comme sa belle victoire face à Benfica, Braga pourrait poursuivre sur sa belle dynamique pour prendre le meilleur sur les Glasgow Rangers.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Braga Glasgow Rangers encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !