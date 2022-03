Pronostic Braga Benfica : Analyse, cotes et prono du match du championnat du Portugal

Un Braga - Benfica indécis

Si Braga et Benfica sont respectivement 4et 3du championnat portugais, les deux équipes sont tout de même séparées au classement par 12 points. Toujours qualifiés en Ligue Europa (1/4 de finaliste après avoir sorti Monaco au tour précédent), les joueurs du Sporting Braga sont comme souvent dans cette Liga portugaise, en 4place derrière le trio des trois ogres (Porto, Sporting et Benfica). Après leur bon nul obtenu au Louis II en 8de finale retour de C3 (1-1), les coéquipiers de Ricardo Horta (19 buts toutes compétitions confondues) se sont imposées en championnat à Portimonense avant la trêve internationale (1-2). Deux derniers matchs avec des buts marqués des deux côtés donc pour Braga. En face, le Benfica Lisbonne est également toujours engagé dans une compétition européenne, puisqu'il jouera son 1/4 de finale aller de Ligue des Champions la semaine prochaine face à Liverpool. Le Benfica a en effet sorti l'Ajax (2-2 à l'aller, 0-1 au retour) sur un but de Darwin Nunez marqué à Amsterdam. Le week-end suivant, les coéquipiers de l'international uruguayen ont battu le promu Estoril à domicile en championnat (2-1). Un 10match avec des buts des deux côtés pour le Benfica sur ses 12 dernières rencontres. Ce vendredi, on pourrait voir un nouveau match ouvert entre ces deux belles équipes. Non entré en jeu mardi avec l'Uruguay, Darwin Nunez (20 buts en 22 matchs de championnat, dont 19 titularisations) devrait pouvoir disputer cette rencontre d'entrée.