Pronostic Braga AS Roma : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Des buts de chaque côté entre Braga et l'AS Roma

Sorti 2e d'un groupe qui comprenait également Leicester, Braga retrouve l'AS Roma en seizième de finale de l'Europa League. Le club portugais a déjà réalisé d'excellentes prestations dans cette compétition en atteignant la finale lors de la saison 2010-11, battu par Porto. Braga doit sa participation à cette C3 à sa troisième place obtenue en Liga Primeira l'an passé, derrière Porto et Benfica. Cette saison, les partenaires de Nico Gaitan réussissent un excellent exercice et occupent encore la 3place du général, à 8 points du Sporting mais avec une seule unité de retard sur Porto. Le club portugais a perdu un joueur majeur lors du mercato hivernal puisque Paulinho est parti rejoindre le Sporting mais peut compter sur les Horta, Galeno ou Ruiz pour compenser le départ de l'international portugais. La formation portugaise reste sur 7 matchs sans la moindre défaite et n'a plus perdu depuis sa défaite en finale de la Coupe du Portugal face au Sporting. De son côté, la Roma a retrouvé le podium de la Serie A ce week-end grâce à son succès obtenu face à l'Udinese (3-0). Formé au FC Nantes, Jordan Veretout s'est une nouvelle fois signalé en inscrivant un doublé pour la Louve. Le Français vient de signer sa 9réalisation de saison, performance exceptionnelle pour un milieu à vocation défensive. Depuis le début de saison, les hommes de Fonseca se montrent consistants mais connaissent des difficultés face aux gros en déplacement. En revanche, les n'ont pas connu de problèmes pour remporter aisément leur groupe d'Europa League en devançant les Young Boys de Berne. La Roma possède un effectif de qualité qui lui permet de pouvoir être compétitif sur tous les tableaux. Entre une équipe de Braga excellente à domicile et un club romain qui va tout faire pour inscrire un but à l'extérieur, cette rencontre s'annonce ouverte, et les 2 équipes semblent en mesure de marquer.